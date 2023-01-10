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Bloomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель

Bloomberg: российская нефть торговалась по $38 за баррель — ниже потолка цен
Urals продавалась 6 января за $37,80 за баррель в порту Приморск, что ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен, пишет Bloomberg. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель
BRENT BRENT $84,29 +0,43%
Фото: Sina Schuldt / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Sina Schuldt / dpa / picture-alliance / ТАСС

Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. Агентство связывает это с тем, что эмбарго ЕС и ограничение цены на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

Согласно данным Argus, Urals продавалась в пятницу за $37,80 за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. В этот же день начал действовать потолок цен в $60 за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией. Россия в ответ запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах. В начале января Минфин России сообщал, что средняя цена на нефть Urals в декабре обвалилась на 24% к предыдущему месяцу: Urals в прошлом месяце стоила в среднем $50,47 за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года, когда ее цена составляла $72,71 за баррель.

Bloomberg также сообщает, что объем нефти, идущей в Китай, Индию и Турцию (агентство называет эти страны единственными крупными покупателями), а также объем сырья на судах, пункт назначения которых еще не указан, упали четвертый раз подряд за четыре недели до 6 января — в среднем до 2,31 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за 10 недель.

Сокращение поставок в Турцию стало «особенно драматичным»: объем импорта из России, который увеличился почти до 400 млн баррелей в день в сентябре, упал до 21 тыс. баррелей в день за последние четыре недели, следует из данных отслеживания судов, что даже ниже, чем было до начала военных действий на Украине в конце февраля, указывает Bloomberg. Импорт нефти из России в европейские страны сократился до 146 тыс. баррелей в день за 28 дней до 6 января, при этом Болгария была единственной страной, куда шли поставки.

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Теги
Елена Чернышова
Россия Urals нефть
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