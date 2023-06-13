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«Коммерсантъ» узнал о предложении отложить введение льгот для нефтяников

«Ъ»: Минфин предложил на три года отложить введение налоговых льгот для нефтяников
Налоговые льготы для выработанных месторождений должны были заработать с 2024 года в виде вычета 20% от ставки НДПИ. Минфин предложил перенести их введение на три года
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минфин предлагает отложить на три года введение налоговых льгот для выработанных месторождений, которые с 2021 года перешли на налог на дополнительный доход (НДД), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о льготах, которые должны были заработать с 2024 года в виде вычета 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью более 80%, входящих в третью группу НДД. На выработанные месторождения приходится более четверти добычи нефти в России.

В Минфине отказались от комментариев.

Главный экономист «Выгон Консалтинга» Сергей Ежов считает, что инициатива может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет. Он отметил, что перенос вычета 20% увеличит поступления от НДПИ на 1,15 трлн руб. за три года, но эти доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль. В аналитической компании Kept полагают, что мера может повлиять на планы нефтекомпаний по инвестициям в выработанные активы.

На выработанные месторождения приходится более 25% добычи нефти в России, они перешли на НДД после налоговой реформы 2020 года.

Система НДД применяется с 2019 года к пяти группам месторождений. К третьей группе относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 10 до 80%. Прошлым летом Госдума расширила этот список с 39 до 69 участков, добавив объекты в Томской и Омской областях (участки «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и др.).

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Власти обсуждают и другие идеи увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. Среди них сокращение вдвое выплат нефтяным компаниям по демпферу с 1 сентября. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал эффект от сокращения демпфера в 30 млрд руб. в месяц.

В апреле Силуанов говорил, что Минфин обсуждает с правительством и нефтедобывающими компаниями новые меры корректировки налогообложения нефтяников. В том же месяце в России вступил в силу закон, который предусматривает ограничение скидки на Urals к Brent при расчете НДПИ и на НДД. Для апреля дисконт ограничен $34, для мая — $31, для июня — $28, а с июля — $25.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть налоги Минфин НДПИ НДД
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