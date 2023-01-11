Путин поручил Новаку придумать, как снизить влияние дисконта цен на нефть

Высокий дисконт на российскую нефть связан с рисками перевозчиков, которые боятся санкций, связанных с потолком цен, установленным Западом, доложил президенту Александр Новак. Президент поручил подумать, как решить проблему

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Скидки покупателям российской нефти не должны создавать проблем для российского бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Президенту докладывал вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что в контракты о поставках российской нефти за рубеж по требованию президента не включается пункт о потолке цен, что создает риски для транспортных компаний.

«Что касается нефти, основная проблема — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, то есть фрахт вырос достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики, в связи с тем, что они не устанавливают потолок цен. Надеюсь, эта ситуация будет носить временный характер и дисконт со временем уменьшится», — пояснил Новак.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом», — ответил Путин.

«Пообсуждайте, потом мне свои предложения доложите», — поручил президент.

Агентство Bloomberg сообщало, что 6 января российская нефть Urals торговалась на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России. В тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель. Агентство связало падение цены с тем, что из-за санкций Россия стала все более зависимой от Китая и Индии и в итоге Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. В этот же день начал действовать потолок цен в $60 за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией. Россия в ответ запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах. В начале января Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть Urals в декабре обвалилась на 24% к предыдущему месяцу: Urals в прошлом месяце стоила в среднем $50,47 за баррель. Это в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года, когда ее цена составляла $72,71 за баррель.