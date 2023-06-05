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Минфин спрогнозировал потерю ₽44 млрд нефтегазовых доходов в июне

Минфин: Россия в июне недополучит ₽44 млрд дополнительных нефтегазовых доходов
В мае бюджет недополучил 30,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Путин называл ситуацию стабильной и отмечал необходимость поддерживать определенную ценовую конъюнктуру на мировых рынках
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский бюджет в июне недополучит 44 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, сообщил в Telegram Минфин.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 30,6 млрд руб.», — добавили в ведомстве.

Ранее оно прогнозировало, что эта сумма составит 8,1 млрд руб.

В связи с этим на продажу валюты будет направлено 74,6 млрд в рублевом выражении (ЦБ по поручению Минфина продает юани). Операции будут проводиться с 7 июня по 6 июля, ежедневно валюты будет продаваться на 3,6 млрд руб.

В апреле российский бюджет недополучил 32,4 млрд руб., на продажу валюты направили 40,4 млрд руб.

Согласно закону о бюджете, в 2023 году нефтегазовые доходы должны составить примерно 8,9 трлн руб. Из них 8 трлн руб. — базовые, минимально необходимые Минфину для обеспечения расходов бюджета в текущем году. Сумма сверх этого значения считается дополнительными доходами и по новому бюджетному правилу должна накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

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Объем базовых нефтегазовых доходов устанавливают отдельно на каждый месяц. В апреле он был установлен на уровне 670,3 млрд, в мае — 671,7 млрд, в июне — 663,8 млрд.

Поскольку дополнительных нефтегазовых доходов нет, бюджетное правило вновь будет работать в обратную сторону: Минфин будет не покупать, а продавать валюту из резервов для получения недостающих «нефтегазовых» рублей. А когда доходы преодолевают установленное значение, ведомство, наоборот, начинает закупать валюту в ФНБ.

О том, что проблема с нефтегазовыми доходами сохраняется, в середине мая на совещании президента с членами правительства сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом вот этих всех дисконтов отстают от плана», — сказал он.

Владимир Путин на это ответил, что в целом ситуация с нефтегазовым сектором стабильная. По его словам, Россия установила определенную цену на газ (она «немножко припала») и сократила добычу, но эти действия связаны с необходимостью поддерживать определенную ценовую конъюнктуру на мировых рынках. Президент также добавил, что Россия поддерживает контакты с партнерами по ОПЕК+.

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Минфин нефтегазовые доходы
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