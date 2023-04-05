Аналитики сообщили об экспорте до 91% нефти из России в Китай и Индию

По подсчетам аналитической Vortexa, на которые ссылается турецкое агентство, за март 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 6,75 млн барр. в сутки, а до 91% поставок сырой нефти пришлось на Индию и Китай

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На фоне западных санкций Россия в основном переориентировала поставки своей сырой нефти: уже в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa.

По данным аналитиков, в марте экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки, что является самым высоким уровнем за последние 10 месяцев. При этом экспорт сырой нефти в Китай вырос до 1,65 млн барр. в сутки, а в Индию — до 1,43 млн барр.

Anadolu напоминает, что еще в феврале Китай импортировал из России 1,1 млн барр. нефти в сутки, а в начале 2022 года такой импорт составлял 769 тыс. барр. в сутки. В то же время поставки сырой нефти в Индию за год подскочили более чем в 20 раз — с 68 тыс. барр. в сутки в марте 2022 года до рекордных 1,43 млн барр. в сутки в марте этого года.

Оставшиеся 9% экспорта сырой нефти пришлось на страны ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Турцию, отмечает агентство. При этом экспорт в Турцию упал в прошлом месяце с уровня 243 тыс. барр. в сутки в феврале до 59,89 тыс. барр в марте.

В Vortexa также подсчитали, что экспорт нефтепродуктов из России в прошлом месяце достиг 3,37 млн барр. в сутки, из которых 1,55 млн барр. в сутки пришелся на дизельное топливо и бензин. Экспорт мазута был вторым по величине — 866 тыс. барр. в сутки. Азиатский регион импортировал из России 1,65 млн барр. в сутки, что составляет 49% всего российского экспорта нефтепродуктов, подсчитали аналитики.

После начала военной операции России на Украине ЕС, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции. В частности, в декабре 2022 года государства «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на нефть — $60 за баррель. Евросоюз также ввел эмбарго на закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю.

Россия после этого отказалась поставлять нефть странам, которые согласились поддержать потолок цен, соответствующий указ президента вступил в силу 1 февраля. В нем запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В марте вице-премьер Александр Новак сообщал, что большая часть поставок российских энергоресурсов в 2022 году была переориентирована на дружеские страны. По его словам, выросли поставки в Китай и на другие рынки, а экспорт в Индию вырос в 22 раза. В середине марта Bloomberg сообщал, что Индия приняла решение соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России — об этом банки и трейдеров попросило индийское правительство. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов назвал эту информацию вбросом.