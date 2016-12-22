Табу и «новые смыслы»: что обсудили на съезде в Сочи бизнес и чиновники

Дискуссия по ключевому изменению после президентских выборов — налоговой системе — по-прежнему заморожена, показал Российский инвестиционный форум, который стартовал в Сочи в четверг, 15 февраля. Пока же правительство подготовилось к масштабным инвестициям в инфраструктуру и уже начало спорить по деталям этих планов. Вложения в инфраструктуру, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, смогут дать городам и регионам «новые смыслы».
Табу на дискуссию
Бизнес уже не поспевает за налоговыми послаблениями, потому что не в состоянии их запомнить, и даже «налоговая инспекция не может их выучить», заявил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров на ключевой налоговой сессии сочинского форума. Налоги повышать точно не будут, в очередной раз подтвердили министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин, последние шесть лет ставки не менялись, подчеркнул Орешкин.
Но, как заметил Макаров, предсказуемость налоговой системы при обсуждениях сводится к стабильности ставок, а ведь параллельно меняются налогооблагаемая база и критерии применения преференций. «Здесь хорошо бы иметь полную предсказуемость по всем элементам, но у бизнеса последние шесть лет были опасения даже по изменению базовых ставок, не говоря уже о небольшой донастройке каких-то элементов», — отметил Орешкин.
«Налоговое бремя» — это условный термин, нужно учитывать и неналоговые платежи, добавила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Системная мера — это фиксация предельной фискальной нагрузки, указал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, хотя власти и бизнес пока так и не договорились, что в нее включать.
Проблема в том, что дискуссию по налогам «затабуировали», сказал Шохин. «Когда нам обсуждать принципиальные изменения в налоговой системе? Времени у нас нет. Все налоговые законопроекты, если они принимаются в рамках весенней сессии [Госдумы], подготовлены должны быть и внесены в Госдуму в самый сложный период существования правительства, а именно в период его переформирования — где-то в конце апреля — мае».
«Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд. Но цифры называть [министрам] пока что нельзя», — заявил он. Дата сочинского форума назначалась с учетом послания президента, которое раньше планировалось на начало февраля, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом организации форума. Однако послание перенесли, и форум подвис по тематике, указывают собеседники РБК.
Правительство ждет послания. Есть «целый набор предложений» в области налогов, сказал журналистам Силуанов, и окончательный их перечень подготовят «с учетом тех задач, которые поставит президент». «Мы будем видеть количественные задачи, и можно будет оценить те меры, которые необходимо будет принять для реализации этих решений президента. И соответственно, под это будет подстроена налоговая система», — объяснил он. Налоговую систему надо будет сделать «более справедливой и простой» — например, Минфин уже ищет, чем заменить налог на движимое имущество, которым тяготится бизнес.
Силуанов также рассказал, что обсуждаются три варианта изменения шкалы НДФЛ: «сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом». Но Минфин выступает против этого — нынешний налог и так «нормально работает».
Неуплаченные налоги не простят
Донастраивать налоговую систему нужно выходом компаний из тени, сказал Шохин: «Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей». Если идея «внутренней амнистии», которую предлагает РСПП, реализуется, юридическим лицам могут дать освобождение от санкций за неуплату налогов при условии, что они заявят о такой неуплате, сказал позднее Антон Силуанов, отвечая на вопрос РБК. Но саму неуплату не простят, сформулировал он позицию Минфина: «Если ты не заплатил налог, то ты это должен сделать».
«Новые смыслы» от правительства
О планах правительства на центральной сессии форума рассказал Дмитрий Медведев. Еще в прошлом году в Сочи он сформулировал ключевые меры из плана по ускорению экономики (документа, впрочем, до сих пор нет в открытом доступе, его детали неизвестны). В этот раз Медведев обещал дать «новые смыслы» регионам. Речь об инвестициях в инфраструктуру, объяснил премьер: «На карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации, но появлялись, и как можно больше, центры нового масштаба. Речь идет о малых и средних поселениях, где нужно выделить одно-два конкурентных преимущества».
Пока же неразвитая инфраструктура тормозит развитие регионов, признал Медведев. Гаджеты и цифровые технологии — «это прекрасно, но этого мало», сказал премьер на сессии, посвященной «инфраструктурной ипотеке» — новому инструменту государственно-частного партнерства. Но пока этот механизм, подготовленный Минэкономразвития, вызывает расхождения между ведомствами. Минфин не поддержал эту инициативу, в том числе предложение по созданию Фонда развития инфраструктуры, сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Медведев же, придя на «инфраструктурно-ипотечную» сессию, сказал, что по этой теме надо «договориться» и в недельный срок представить ему окончательный вариант программы. Он подчеркнул, что это не предложение, а поручение.
Будущее российской экономики — за городами, а чтобы реализовать потенциал, им нужна «свобода», сказал в Сочи в интервью телеканалу РБК председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. «Сегодня законодательство такое сложное и многогранное, что зачастую для реализации какого-то градостроительного проекта, [создания] нового предприятия, нового бизнеса требуется согласование с целым рядом федеральных ведомств, каждое из которых действует в рамках своего законодательства. Чтобы все строго выполнить в отношении всех требований, нужны большие бюрократические усилия, поэтому мы считаем, что нужно дать часть полномочий субъектам. Чтобы они сами решали эти проблемы», — отметил Кудрин. Инвестиции в инфраструктуру — один из пунктов предлагаемого бюджетного маневра ЦСР (он также предусматривает рост расходов на медицину и образование и частичное снижение — на армию, безопасность, госуправление и соцрасходы).
Самокритика чиновников
Необходимо создать центр эффективности госуправления, подчеркнул на профильной сессии Кудрин (это одно из предложений ЦСР, который пишет программу для Путина). Кудрин рассказал и о своих ошибках во время работы в правительстве, где он был министром финансов, а затем и вице-премьером. Проблемами, по словам Кудрина, стали провал административной реформы, отказ от увеличения пенсионного возраста и неудавшийся бюджетный маневр.
Министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, который в кабмин пришел уже после ухода Кудрина, оценил свою работу на «два с плюсом» или «три с большим минусом». «Шоком и потрясением» для него стало принятие правительством закона о реорганизации РАН, которое обошлось без публичных консультаций.
Вице-премьер Аркадий Дворкович выразил сожаление тем, что сейчас вице-премьеры 75–80% своего времени занимаются разрешением противоречий между различными министерствами и ведомствами. «Я считаю, что вице-премьеры в идеале должны иметь другие функции, должны управлять проектами, а не быть инструментом согласования тех позиций, по которым есть разногласия», — признался Дворкович.
Вопросы выше понимания
Первый день форума завершился встречей Медведева с предпринимателями. На ней «каждый старался обсудить свою собственную проблему», рассказал РБК один из основателей «Вимм-Билль-Данна», член бюро правления РСПП Давид Якобашвили. «Санкции не затрагивали. Шохин поднял вопрос о предсказуемости [макроэкономической политики]. Премьер сказал, что если правительство и парламент сохранятся [в соответствующем составе] в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать», — сообщил он.
По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, в повестке «нет драматических изменений, возможны точечные изменения». «Были вопросы выше моего понимания», — пошутил основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос РБК. «Налоги, экспорт, приватизация», — перечислил он.
Один из участников встречи сказал РБК, что на заседании с Медведевым не обсуждались политические вопросы и только один раз Медведев отшутился, что, возможно, ему не стоит рассуждать про реформы, раз неясна судьба следующего правительства.
Обсуждалась проблема отсутствия длинного и дешевого финансирования, сказал совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров. По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, поднималась тема приватизации — глава Сбербанка Герман Греф спросил, не пора ли вернуться к ней, так как доля государства в экономике превышает 50%. Медведев, со слов Калинина, ответил, что для приватизации осталось не так много активов, поэтому надо улучшать бизнес-климат.
Обсуждали также тему расширения функций Российского экспортного центра, рассказали собеседники РБК. В четверг стало известно, что его возглавит глава «проектного офиса» правительства Андрей Слепнев.
«Как всегда, обсуждались неналоговые платежи и развилка, которая есть, — будет ли это в Налоговом кодексе или это будет отдельным законом», — сказал РБК председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «Говорили об архаизме нашего валютного контроля, который мешает особенно малым и средним компаниям», — продолжил он. У таких компаний в отличие от крупного бизнеса нет служб, занимающихся подготовкой документации по возврату НДС, добавил он. Медведев, со слов Катырина, сказал, что по итогам встречи различным ведомствам будет дано 10–12 поручений.
Голова не болит
Вопрос санкций на сочинском форуме был далеко не на первом плане. В интервью «России 24» Медведев назвал «кремлевский список», составленный США, «внутриамериканской проблемой»: «Пусть у них голова болит, мы готовы к любым решениям». Рисков запрета на инвестиции в российский госдолг Минфин не видит, так как санкции такого рода повлияют не только на Россию, но и на мировой долговой рынок, заявил, в свою очередь, Антон Силуанов.