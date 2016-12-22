Табу и «новые смыслы»: что обсудили на съезде в Сочи бизнес и чиновники

Правительство пока не готово обсуждать изменения налогов, но оно планирует увеличить вложения в инфраструктуру, показал инвестиционный форум в Сочи

Фото: Михаил Мордасов для РБК

Дискуссия по ключевому изменению после президентских выборов — налоговой системе — по-прежнему заморожена, показал Российский инвестиционный форум, который стартовал в Сочи в четверг, 15 февраля. Пока же правительство подготовилось к масштабным инвестициям в инфраструктуру и уже начало спорить по деталям этих планов. Вложения в инфраструктуру, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, смогут дать городам и регионам «новые смыслы».

Табу на дискуссию

Бизнес уже не поспевает за налоговыми послаблениями, потому что не в состоянии их запомнить, и даже «налоговая инспекция не может их выучить», заявил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров на ключевой налоговой сессии сочинского форума. Налоги повышать точно не будут, в очередной раз подтвердили министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин, последние шесть лет ставки не менялись, подчеркнул Орешкин.

Но, как заметил Макаров, предсказуемость налоговой системы при обсуждениях сводится к стабильности ставок, а ведь параллельно меняются налогооблагаемая база и критерии применения преференций. «Здесь хорошо бы иметь полную предсказуемость по всем элементам, но у бизнеса последние шесть лет были опасения даже по изменению базовых ставок, не говоря уже о небольшой донастройке каких-то элементов», — отметил Орешкин.

«Налоговое бремя» — это условный термин, нужно учитывать и неналоговые платежи, добавила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Системная мера — это фиксация предельной фискальной нагрузки, указал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, хотя власти и бизнес пока так и не договорились, что в нее включать.

Проблема в том, что дискуссию по налогам «затабуировали», сказал Шохин. «Когда нам обсуждать принципиальные изменения в налоговой системе? Времени у нас нет. Все налоговые законопроекты, если они принимаются в рамках весенней сессии [Госдумы], подготовлены должны быть и внесены в Госдуму в самый сложный период существования правительства, а именно в период его переформирования — где-то в конце апреля — мае».

«Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд. Но цифры называть [министрам] пока что нельзя», — заявил он. Дата сочинского форума назначалась с учетом послания президента, которое раньше планировалось на начало февраля, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом организации форума. Однако послание перенесли, и форум подвис по тематике, указывают собеседники РБК.

Правительство ждет послания. Есть «целый набор предложений» в области налогов, сказал журналистам Силуанов, и окончательный их перечень подготовят «с учетом тех задач, которые поставит президент». «Мы будем видеть количественные задачи, и можно будет оценить те меры, которые необходимо будет принять для реализации этих решений президента. И соответственно, под это будет подстроена налоговая система», — объяснил он. Налоговую систему надо будет сделать «более справедливой и простой» — например, Минфин уже ищет, чем заменить налог на движимое имущество, которым тяготится бизнес.

Силуанов также рассказал, что обсуждаются три варианта изменения шкалы НДФЛ: «сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом». Но Минфин выступает против этого — нынешний налог и так «нормально работает».

Неуплаченные налоги не простят Донастраивать налоговую систему нужно выходом компаний из тени, сказал Шохин: «Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей». Если идея «внутренней амнистии», которую предлагает РСПП, реализуется, юридическим лицам могут дать освобождение от санкций за неуплату налогов при условии, что они заявят о такой неуплате, сказал позднее Антон Силуанов, отвечая на вопрос РБК. Но саму неуплату не простят, сформулировал он позицию Минфина: «Если ты не заплатил налог, то ты это должен сделать».

«Новые смыслы» от правительства

О планах правительства на центральной сессии форума рассказал Дмитрий Медведев. Еще в прошлом году в Сочи он сформулировал ключевые меры из плана по ускорению экономики (документа, впрочем, до сих пор нет в открытом доступе, его детали неизвестны). В этот раз Медведев обещал дать «новые смыслы» регионам. Речь об инвестициях в инфраструктуру, объяснил премьер: «На карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации, но появлялись, и как можно больше, центры нового масштаба. Речь идет о малых и средних поселениях, где нужно выделить одно-два конкурентных преимущества».

Пока же неразвитая инфраструктура тормозит развитие регионов, признал Медведев. Гаджеты и цифровые технологии — «это прекрасно, но этого мало», сказал премьер на сессии, посвященной «инфраструктурной ипотеке» — новому инструменту государственно-частного партнерства. Но пока этот механизм, подготовленный Минэкономразвития, вызывает расхождения между ведомствами. Минфин не поддержал эту инициативу, в том числе предложение по созданию Фонда развития инфраструктуры, сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Медведев же, придя на «инфраструктурно-ипотечную» сессию, сказал, что по этой теме надо «договориться» и в недельный срок представить ему окончательный вариант программы. Он подчеркнул, что это не предложение, а поручение.

Будущее российской экономики — за городами, а чтобы реализовать потенциал, им нужна «свобода», сказал в Сочи в интервью телеканалу РБК председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. «Сегодня законодательство такое сложное и многогранное, что зачастую для реализации какого-то градостроительного проекта, [создания] нового предприятия, нового бизнеса требуется согласование с целым рядом федеральных ведомств, каждое из которых действует в рамках своего законодательства. Чтобы все строго выполнить в отношении всех требований, нужны большие бюрократические усилия, поэтому мы считаем, что нужно дать часть полномочий субъектам. Чтобы они сами решали эти проблемы», — отметил Кудрин. Инвестиции в инфраструктуру — один из пунктов предлагаемого бюджетного маневра ЦСР (он также предусматривает рост расходов на медицину и образование и частичное снижение — на армию, безопасность, госуправление и соцрасходы).

Самокритика чиновников Необходимо создать центр эффективности госуправления, подчеркнул на профильной сессии Кудрин (это одно из предложений ЦСР, который пишет программу для Путина). Кудрин рассказал и о своих ошибках во время работы в правительстве, где он был министром финансов, а затем и вице-премьером. Проблемами, по словам Кудрина, стали провал административной реформы, отказ от увеличения пенсионного возраста и неудавшийся бюджетный маневр. Министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, который в кабмин пришел уже после ухода Кудрина, оценил свою работу на «два с плюсом» или «три с большим минусом». «Шоком и потрясением» для него стало принятие правительством закона о реорганизации РАН, которое обошлось без публичных консультаций. Вице-премьер Аркадий Дворкович выразил сожаление тем, что сейчас вице-премьеры 75–80% своего времени занимаются разрешением противоречий между различными министерствами и ведомствами. «Я считаю, что вице-премьеры в идеале должны иметь другие функции, должны управлять проектами, а не быть инструментом согласования тех позиций, по которым есть разногласия», — признался Дворкович.

Вопросы выше понимания

Первый день форума завершился встречей Медведева с предпринимателями. На ней «каждый старался обсудить свою собственную проблему», рассказал РБК один из основателей «Вимм-Билль-Данна», член бюро правления РСПП Давид Якобашвили. «Санкции не затрагивали. Шохин поднял вопрос о предсказуемости [макроэкономической политики]. Премьер сказал, что если правительство и парламент сохранятся [в соответствующем составе] в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать», — сообщил он.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, в повестке «нет драматических изменений, возможны точечные изменения». «Были вопросы выше моего понимания», — пошутил основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос РБК. «Налоги, экспорт, приватизация», — перечислил он.

Один из участников встречи сказал РБК, что на заседании с Медведевым не обсуждались политические вопросы и только один раз Медведев отшутился, что, возможно, ему не стоит рассуждать про реформы, раз неясна судьба следующего правительства.

Обсуждалась проблема отсутствия длинного и дешевого финансирования, сказал совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров. По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, поднималась тема приватизации — глава Сбербанка Герман Греф спросил, не пора ли вернуться к ней, так как доля государства в экономике превышает 50%. Медведев, со слов Калинина, ответил, что для приватизации осталось не так много активов, поэтому надо улучшать бизнес-климат.

Обсуждали также тему расширения функций Российского экспортного центра, рассказали собеседники РБК. В четверг стало известно, что его возглавит глава «проектного офиса» правительства Андрей Слепнев.

«Как всегда, обсуждались неналоговые платежи и развилка, которая есть, — будет ли это в Налоговом кодексе или это будет отдельным законом», — сказал РБК председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «Говорили об архаизме нашего валютного контроля, который мешает особенно малым и средним компаниям», — продолжил он. У таких компаний в отличие от крупного бизнеса нет служб, занимающихся подготовкой документации по возврату НДС, добавил он. Медведев, со слов Катырина, сказал, что по итогам встречи различным ведомствам будет дано 10–12 поручений.