Минфин выступил против изменений НДФЛ

Минфин выступает против изменений в системе НДФЛ, сказал в ходе сочинского форума министр Антон Силуанов. По его мнению, крупные предприниматели, которых это коснется, сразу будут искать способы уйти от налогов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минфин не поддерживает увеличения ставки подоходного налога для более богатых граждан и вообще против каких-либо изменений в налог, который и так «нормально работает». Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — сказал министр.

Силуанов отметил, что действующая в России плоская шкала с единой для всех ставкой 13% вполне конкурентоспособна, на российский опыт ориентируется целый ряд стран. Увеличение же ставки приведет к тому, что люди снова будут искать способы уйти от уплаты налогов, считает он.

«Я думаю, если мы будем повышать налоги, делать прогрессию, это в первую очередь будет касаться крупных предпринимателей. Они как никто другой найдут тысячи уловок, чтобы обойти это изменение», — добавил министр.

При этом Силуанов подчеркнул, что «окончательное решение будет приниматься правительством и президентом».

Месяц назад стало известно, что правительство обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высокими зарплатами, от 7 млн до 10 млн руб. в год. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», — говорил собеседник РБК. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщала, что на совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с введением вычета для бедного населения.

По данным РБК, в социальном блоке также считают целесообразным ввести повышенную ставку НДФЛ для граждан, зарабатывающих от 7 млн до 10 млн руб. в год, и освободить от уплаты налога бедных граждан.

В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы на НДФЛ. По ее словам, важным шагом для преодоления бедности станет освобождение граждан «в нижней шкале», то есть чьи доходы ниже прожиточного минимума, от уплаты НДФЛ. Но уже в январе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в повестке правительства не стоит вопрос перехода к прогрессивной ставке НДФЛ.

В интервью телеканалам в конце ноября прошлого года премьер-министр допустил, что «часть населения, наверное, способна платить несколько больший налог», чтобы освободить от нагрузки бедных людей. «У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими доходами вообще налоги не платят», — сказал Медведев. При этом он отметил, что есть и люди, которые «способны платить несколько больший налог».

Основным аргументом против освобождения части граждан от подоходного налога назывались выпадающие доходы регионов. Как говорил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров, вычет по НДФЛ увеличит зависимость бедных регионов от трансфертов из федерального бюджета. В то же время освобождение граждан с доходами ниже прожиточного минимума от НДФЛ не сможет решить проблему бедности, считает он.​