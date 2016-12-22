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Бизнес обсудил с Медведевым «архаичный» валютный контроль
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Бизнес обсудил с Медведевым «архаичный» валютный контроль
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 15 фев, 20:17
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Бизнес обсудил с Медведевым «архаичный» валютный контроль
На встрече с Дмитрием Медведевым обсуждали неналоговые платежи и «архаизм» нашего валютного контроля, но санкции не затрагивали, рассказали РБК участники встречи
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в рамках инвестфорума в Сочи представители бизнеса обсуждали вопросы создания отдельного закона о неналоговых платежах, рассказал РБК глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

«Как всегда, обсуждались неналоговые платежи и развилка, которая есть — будет ли это в налоговом кодексе или это будет отдельным законом», — сказал РБК Катырин. Бизнес настаивает на создании отдельного закона о неналоговых платежах, отметил он. «Если это будет глава в Налоговом кодексе, то все репрессивные меры потянутся за этими неналоговыми платежами: арест счетов, пени, уголовные дела и так далее», — указал глава ТПП.

По его словам, на встрече председателя правительства с бизнесом также обсуждалось расширение полномочий Российского экспортного центра (РЭЦ). Речь идет не только об увеличении финансирования и количества сотрудников, но о большой самостоятельности РЭЦ. «Расширение полномочий — это не только люди и деньги, это еще и возможность принимать самостоятельные решения, не согласовывая их с Минфином, с Минпромторгом и так далее», — сказал Катырин.

«Говорили об архаизме нашего валютного контроля, который мешает особенно малым и средним компаниям», — продолжил он. У таких компаний в отличие от крупного бизнеса нет служб, занимающихся подготовкой документации по возврату НДС и т.д. «У малых компаний — это большая проблема, поэтому нужно, конечно, при нынешней прозрачности всего бизнеса валютный и экспортный контроль гораздо серьезней сократить», — сказал Катырин.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобавшили в беседе с РБК отметил, что на встрече с Медведевым «каждый старался обсудить свою собственную проблему». «Санкции не затрагивали. [Глава РСПП Александр] Шохин поднял вопрос о предсказуемости [макроэкономической политики]. Премьер сказал, что если правительство и парламент сохранятся [в нынешнем составе] в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать», — сообщил он.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, в повестке «нет драматических изменений, возможны точечные изменения».
«Люди, которые отвечают за сегодняшнюю макроэкономическую парадигму, текущий состав правительства, свои позиции по ключевым вопросам давно обозначили», — подчеркнул он.

Глава «Почты России» Николай Подгузов рассказал, что на встрече был поднят вопрос о том, нельзя ли ускорить приватизацию. «Было отмечено, что в последнее время и так достаточно большое количество пакетов было продано, поэтому не так уж много и осталось», — добавил он.

Совладелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, в свою очередь, сообщил, что в основном вопросы касались «увеличения экспорта до амбициозных отметок — с сегодняшних $130 млрд до будущих $500 млрд». «Обсуждалась проблема отсутствия длинного и дешевого финансирования, такого же похожего, как у конкурентов, которые поставляют услуги и товары по всему миру», — отметил он.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, на встрече «просили обязательно распространить инфраструктурную ипотеку на пункты пропуска границы, чтобы экспорт увеличивать», а также предложили обнулить НДС на внутренние перевозки, чтобы привлечь иностранных туристов. «Минфин сказал: мы не против, но обнулить на перевозки не через Московский транспортный узел. Он и так перегружен. А вот чтобы из Новосибирска летать в Сочи было дешевле», — рассказал Калинин.

9 февраля президент Владимир Путин встретился с членами бюро РСПП, обсуждалась «внутрення амнистия капитала», рассказывал Александр​  Шохин. По его словам, для бизнеса, который вышел из тени, нужен переходный период. Не были предложны «конкретные формулы», но «договорились пообсуждать эту тему с правительством», добавил Шохин.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский, Алина Фадеева, Юлия Старостина, Петр Канаев.
Теги: Дмитрий Медведев , валютный контроль
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