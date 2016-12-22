Бизнес обсудил с Медведевым «архаичный» валютный контроль

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в рамках инвестфорума в Сочи представители бизнеса обсуждали вопросы создания отдельного закона о неналоговых платежах, рассказал РБК глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.
«Как всегда, обсуждались неналоговые платежи и развилка, которая есть — будет ли это в налоговом кодексе или это будет отдельным законом», — сказал РБК Катырин. Бизнес настаивает на создании отдельного закона о неналоговых платежах, отметил он. «Если это будет глава в Налоговом кодексе, то все репрессивные меры потянутся за этими неналоговыми платежами: арест счетов, пени, уголовные дела и так далее», — указал глава ТПП.
По его словам, на встрече председателя правительства с бизнесом также обсуждалось расширение полномочий Российского экспортного центра (РЭЦ). Речь идет не только об увеличении финансирования и количества сотрудников, но о большой самостоятельности РЭЦ. «Расширение полномочий — это не только люди и деньги, это еще и возможность принимать самостоятельные решения, не согласовывая их с Минфином, с Минпромторгом и так далее», — сказал Катырин.
«Говорили об архаизме нашего валютного контроля, который мешает особенно малым и средним компаниям», — продолжил он. У таких компаний в отличие от крупного бизнеса нет служб, занимающихся подготовкой документации по возврату НДС и т.д. «У малых компаний — это большая проблема, поэтому нужно, конечно, при нынешней прозрачности всего бизнеса валютный и экспортный контроль гораздо серьезней сократить», — сказал Катырин.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобавшили в беседе с РБК отметил, что на встрече с Медведевым «каждый старался обсудить свою собственную проблему». «Санкции не затрагивали. [Глава РСПП Александр] Шохин поднял вопрос о предсказуемости [макроэкономической политики]. Премьер сказал, что если правительство и парламент сохранятся [в нынешнем составе] в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать», — сообщил он.
По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, в повестке «нет драматических изменений, возможны точечные изменения».
«Люди, которые отвечают за сегодняшнюю макроэкономическую парадигму, текущий состав правительства, свои позиции по ключевым вопросам давно обозначили», — подчеркнул он.
Глава «Почты России» Николай Подгузов рассказал, что на встрече был поднят вопрос о том, нельзя ли ускорить приватизацию. «Было отмечено, что в последнее время и так достаточно большое количество пакетов было продано, поэтому не так уж много и осталось», — добавил он.
Совладелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, в свою очередь, сообщил, что в основном вопросы касались «увеличения экспорта до амбициозных отметок — с сегодняшних $130 млрд до будущих $500 млрд». «Обсуждалась проблема отсутствия длинного и дешевого финансирования, такого же похожего, как у конкурентов, которые поставляют услуги и товары по всему миру», — отметил он.
По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, на встрече «просили обязательно распространить инфраструктурную ипотеку на пункты пропуска границы, чтобы экспорт увеличивать», а также предложили обнулить НДС на внутренние перевозки, чтобы привлечь иностранных туристов. «Минфин сказал: мы не против, но обнулить на перевозки не через Московский транспортный узел. Он и так перегружен. А вот чтобы из Новосибирска летать в Сочи было дешевле», — рассказал Калинин.
9 февраля президент Владимир Путин встретился с членами бюро РСПП, обсуждалась «внутрення амнистия капитала», рассказывал Александр Шохин. По его словам, для бизнеса, который вышел из тени, нужен переходный период. Не были предложны «конкретные формулы», но «договорились пообсуждать эту тему с правительством», добавил Шохин.