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Шохин предложил «каникулы» для вышедших из тени бизнесменов
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Шохин предложил «каникулы» для вышедших из тени бизнесменов
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 15 фев, 11:50
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Шохин предложил «каникулы» для вышедших из тени бизнесменов
Глава РСПП Александр Шохин заявил, что внесение изменений в налоговое законодательство сопряжено с рядом проблем, в том числе и в плане защиты добросовестного бизнеса
Александр Шохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Выступая на сессии «Налоговая система России: отвечая на вызовы», Шохин отметил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о том, как поступать с налогоплательщиками, которые вчера вышли из тени, а сегодня платят все налоги и соблюдают правила игры. «Теперь по законам жанра их можно привлечь к уголовной ответственности за прошлые грехи. И в этой связи желания выходить из тени у многих нет», — сказал глава РСПП.

«Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей», — отметил Шохин.

В ходе сессии на сочинском форуме глава РСПП также отметил, что времени на обсуждение изменений налоговой системы нет. «Налоговые законопроекты должны быть внесены в Государственную думу в самый сложный период существования правительства, а именно переформирования, где-то в конце апреля — начале мая, может в конце мая», — отметил Шохин. Глава РСПП отметил, что дискуссия на эту тему «затабуирована». «Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд. Но цифры называть пока что нельзя», — заявил он.

На прошлой неделе глава РСПП после встречи с Путиным заявил, что «не надо чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам». «И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретные формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством», — рассказал Шохин.

Тогда глава РСПП также отметил, что помощнику президента Андрею Белоусову, первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также министрам финансов и экономического развития поручено обсудить с бизнесом, есть ли «механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах». Шохин не сообщил деталей такого возможного механизма и не пояснил, что значит «выход из тени».
Авторы: Антон Фейнберг, Артем Филипенок.
Теги: Александр Шохин
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