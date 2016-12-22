Минфин пообещал подумать над заменой «налога на модернизацию»

Минфин готов искать альтернативу налогу на движимое имущество и облегчить нагрузку на бизнес. Но бюджеты регионов пострадать не должны, считают в ведомстве

Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Минфин будет искать альтернативу налогу на движимое имущество, который бизнес неоднократно призывал отменить, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Мы слышим, что для бизнеса это сложный налог, говорят, что это налог на модернизацию, потому что действительно мы облагаем то имущество, которое еще не амортизировано, соответственно, это новое имущество. Поэтому, слыша предложения бизнеса, мы будем искать альтернативу, менее тяжелую для предпринимателей, и в то же время мы не должны забыть и о наполнении региональных бюджетов в данном случае», — заявил глава Минфина.

Силуанов также подчеркнул, что налоговая система должна способствовать росту экономики, а сбор, который заменит налог на движимое имущество, должен меньше давить на бизнес. «Наша задача не содрать [деньги] с бизнеса, обложить его дополнительным оброком или налогом, а сделать налоговую систему более справедливой, простой. Более универсальной с точки зрения того, что те налоги, которые хорошо собираются и являются более нейтральными, — будем больше полагаться на них, а те налоги, которые тяжелые для бизнеса, в том числе и налог на движимое имущество, — будем рассматривать вопрос, чем его заменить», — рассказал министр.

При предельной ставке налога на движимое имущество 2,2% его собираемость в бюджеты регионов была на уровне 160 млрд руб., указал Силуанов, а сейчас предельная ставка в два раза меньше, 1,1%. Соответственно, максимальная сумма поступлений сократилась до 80 млрд руб. Но с 2018 года 25 регионов льготировали ставку или вовсе обнулили ее, сказал министр, и поэтому общие поступления от налога на движимое имущество за этот год составят 58 млрд руб., по оценкам Минфина.

Минфин пока не обсуждал с деловыми объединениями идею замены налога на движимое имущество, говорит руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. «Не вполне ясно в принципе, зачем его (налог на движимое имущество. — РБК) нужно чем-то заменять. Мы согласны с тем, что деньги должны поступать в бюджеты регионов, но до 2019 года было обещано отсутствие роста налоговой нагрузки. Непонятно, почему эти доходы были заложены в бюджеты регионов и почему их выпадение должно компенсироваться не за счет федерального бюджета, а за счет дополнительных налогов», — указывает Никитин. В прошлом году в федеральный бюджет поступили дополнительные налоговые доходы — за десять месяцев прирост составил 30% к аналогичному периоду предыдущего года. Они получены в том числе за счет улучшения администрирования, напоминает он, и эти дополнительные средства вполне можно направлять не в резервы, а в региональные бюджеты.

Налог на движимое имущество организаций уплачивается с имущества, которое учитывается на балансе компании в качестве объекта основных средств; объектом налогообложения выступает все, что не является недвижимостью. В 2012 году по этому налогу была введена федеральная льгота: на имущество, поставленное на учет с 1 января 2013 года, налог не платился. Таким образом власти стимулировали бизнес активнее модернизировать производство.

С 1 января 2018 года решение о предоставлении льготы должны принимать власти каждого региона. В случае отсутствия такого решения движимое имущество облагается налогом по ставке 1,1%.

Представители бизнеса неоднократно просили отменить налог на движимое имущество: предприниматели указывают, что за счет высвободившихся средств можно модернизировать оборудование и повышать конкурентоспособность продукции. Иностранные инвесторы, работающие в России, в ноябре 2017 года попросили правительство поддержать законопроект, которым предлагалось отменить налог на движимое имущество организаций. «Налог на движимое имущество — это налог на новые инвестиции», — поясняли иностранные компании.

9 февраля озабоченность возвращением налога на движимое имущество на региональном уровне высказывали президенту Владимиру Путину председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.