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Министр Абызов оценил свою работу на «два с плюсом»
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Министр Абызов оценил свою работу на «два с плюсом»
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 15 фев, 19:48
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Министр Абызов оценил свою работу на «два с плюсом»

Министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов оценил свою работу на «два с плюсом». Об этом он заявил на сессии «Будущее открытого и цифрового государственного управления» в рамках инвестфорума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Моя оценка собственной работы — «два с плюсом» или «три с большим минусом». Для меня было шоком и потрясением принятие правительством закона о реорганизации РАН. Мы не провели никаких публичных консультаций и обсуждений. Для меня это был черный день. Было еще несколько моментов, когда мы игнорировали публичное обсуждение вопросов, которые должны были обсуждаться в абсолютно открытом режиме», — заявил Абызов.

В число своих достижений министр отнес «масштабную» работу ведомств по раскрытию информации, которая стала «более доступной и понятной». Вместе с тем министр заявил, что открытое госуправление «крайне чувствительно» к политическому спонсорству и персональной вовлеченности первых руководителей ведомств. «Без их заинтересованности, готовности раскрыть чек для каждого человека, понимая, сколько он может получить негатива, открытого госуправления не существует», — считает министр.

По словам Абызова, культура открытого госуправления в России еще не сформирована, однако у него нет «глобального разочарования» по этому поводу. «Это требует ежедневной вовлеченности первых лиц. Если это не стало их повесткой дня, если это отдано на уровень рядовых исполнителей, это не будет работать», — подчеркнул Абызов.

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Он добавил, что будущее открытого госуправления будет трансформировано в цифровые технологии, удобные сервисы и режимы коммуникаций. 

«Государство на сегодняшний день является хранителем и распространителем более 75% всей информации. Если мы говорим про цифровую экономику, пока государство и госуправление не станет цифровым, никакой цифровой экономики не будет. Характер госуправления чуть более инертный, консервативный», — сообщил министр.

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По его словам, он обсуждал раскрытие информации Минстроя касательно стоимости коммунальных услуг для домохозяйств. «Руководитель одного департамента сказал: представляете, что будет, если человек увидит, что его тариф отличается от тарифа в соседнем регионе, какая будет социальная напряженность. Поэтому они против раскрытия этой информации», — отметил Абызов. Однако такая информация полезна инвесторам, которые хотят понять, «где есть большой резерв по энергоэффективности, где стоимость энергии высокая, где инвестиции дадут отдачу».

«От того, что мы скрываем информацию, суть дела не меняется. Это тот вызов, с которым новому правительству придется работать в ближайшие шесть лет», — подытожил Абызов.

Теги: Михаил Абызов , «открытое правительство»
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