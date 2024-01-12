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Суд в Петербурге удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу»

«Нафтогазу» запретили разбираться с «Газпромом» в третейском суде
Суд в Петербурге запретил «Нафтогазу» продолжать разбирательство с «Газпромом» в Международном арбитражном суде и пообещал взыскать $150 млн в случае нарушения предписания
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил исковое заявление ПАО «Газпром» о запрете вынесения решения третейского суда к национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

«Запретить акционерному обществу НАК «Нафтогаз Украины» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, Международной торговой палате по спору между акционерным обществом НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», — заявил судья (цитата по ТАСС). Согласно судебному постановлению, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» около $150 млн в случае продолжения разбирательства в этих инстанциях.

«Газпром» подал соответствующий к «Нафтогазу» иск в российский суд 18 декабря. В холдинге сочли невозможным обеспечить беспристрастность Международного арбитражного суда из-за его нахождения во Франции и рассмотрения дел в Швейцарии, так как «все эти страны ввели против России санкции» и являются «недружественными».

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт на транзит газа в Европу в декабре 2019 года. Документ в частности предусматривает прокачку через Украины минимального объема газа 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года.

Осенью 2022 года украинская компания обратилась в Международный арбитражный суд с требованием взыскать с российского холдинга «средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме». Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал бессмысленным участие в арбитражном разбирательстве с «Нафтогазом». По его словам, украинская компания под надуманными предлогами нарушает обязательства, предусмотренные контрактом, не принимает газ, но требует оплатить его транзит. Миллер предупредил, что в случае продолжения подобных действий в отношении «Нафтогаза» последуют санкции.

«Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний также подали иск в окружной суд США в округе Колумбия с требованием принудительно взыскать с России $10 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. Ранее Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить компенсацию, равную справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» на полуострове до их экспроприации.

В 2014 году, до присоединения Крыма к России, «Нафтогаз» являлся владельцем крупных активов на полуострове, в том числе «Черноморнафтогазом» («Черноморнефтегазом»), ежегодный уровень добычи газа которого составлял порядка 1,6 млрд куб. м. Крымский парламент национализировал это имущество 17 марта 2014 года.

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«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины»
Политика
Фото:Михаил Мордасов для РБК

Россия обещала проанализировать решение гаагского арбитража о компенсации Украине. В 2019 году Минюст отказался признать его юрисдикцию в этоом вопросе.

После разрушений на газопроводе «Северный поток» транзитная ветка через Украину стала единственным маршрутом поставок газа в Западную и Центральную Европы. С мая 2022 года поставки российского газа сократились после сообщения «Оператора ГТС Украины» о невозможности осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР и прекращении транзита в Европу через «Сохрановку». В «Газпроме» не увидели оснований для такого решения.

Материал дополняется

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Нафтогаз Украины Газпром Арбитражный суд
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