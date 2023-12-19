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«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины»

«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины» в российский арбитражный суд
«Нафтогаз» осенью 2022 года подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транзиту
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Фото: Михаил Мордасов для РБК
Фото: Михаил Мордасов для РБК

ПАО «Газпром» подало в российский суд иск к НАК «Нафтогаз Украины» о запрете вынесения решения третейского суда, следует из картотеки арбитражных судов.

Иск был подан 18 декабря в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Других подробностей в карточке иска нет.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» начал новый арбитраж против «Газпрома». Украинская сторона требует средства за услугу по организации транспортировки природного газа по территории страны, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

Действовавший на тот момент глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт был подписан в 2019 году на условиях «качай или плати», однако «Газпром» с мая платил меньше, чем предусматривает соглашение.

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Бизнес
Фото:РИА Новости

В ответ на действия украинской компании могут быть введены российские санкции, пригрозили в «Газпроме». Российская сторона сочла подачу обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд (МАС) недружественным шагом и «продолжением недобросовестного поведения».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания считает бессмысленным участие в арбитражном разбирательстве с «Нафтогазом» по поводу транзита российского газа в Европу.

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«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. По условиям соглашения, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. Его действие истекает в конце 2024 года.

Представитель российской компании 28 октября сообщил, что «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн куб. м в сутки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в августе заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев 29 октября подтвердил, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года. По его словам, Украина продолжает транзит в Европу во время военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждаются некоторые европейские страны.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Газпром Нафтогаз Украины иски Арбитражный суд
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