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«Нафтогаз» заявил о запуске нового арбитража против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» объявил о новом арбитраже против «Газпрома» из-за неуплаты за транзит
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за услуги по транзиту природного газа, которые, по данным компании, «не были им оплачены вовремя и в полном объеме»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Нафтогаз Украины» подал прошение в Международный арбитражный суд об арбитраже против «Газпрома». Об этом сообщила украинская компания в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Глава украинской компании Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт был подписан в 2019 году на условиях «качай или плати», однако «Газпром» с мая платит меньше, чем предусматривает соглашение.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Фото:РИА Новости

Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу с возможностью продления на десять лет. Соглашение предусматривает, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года.

О том, что Украина может обратиться в международный арбитраж из-за отказа «Газпрома» полностью оплачивать транзит, Витренко предупреждал еще 22 июня. Он говорил, что российская компания «недоплачивает за транзит, за эти объемы, которые он забронировал».

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Он отмечал, что по условиям транзитного контракта на урегулирование спорных вопросов отводится 45 дней. По его словам, компания будет иметь право обратиться в арбитраж уже в июле.

После начала российской военной операции на Украине Киев поначалу сообщал о штатном транзите российского газа через украинскую территорию. Витренко говорил, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это «технически возможно».

В начале мая оператор газотранспортных сетей Украины (ОГТС) сообщил, что прекращает транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. В ОГТС пояснили, что она не контролируется украинской стороной, и предложили перенаправить мощности со станции «Сохрановка» на ГИС «Суджа».

В «Газпроме» заявили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств и не видят препятствий для продолжения транзита через станцию «Сохрановка». Компания также сообщила о невозможности перенести транзит на ГИС «Суджа» из-за особенностей российской потоковой схемы. 11 мая «Газпром» сократил прокачку газа транзитом через Украину на 25%, до 72 млн куб. м против 95,2 млн куб. м днем ранее.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Нафтогаз Украины Газпром Московский арбитражный суд
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