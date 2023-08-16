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Война санкций ,  
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Украина не будет вести переговоры о транзите газа из России

Министр энергетики Украины Галущенко: Киев не будет вести переговоры о транзите газа
Сюжет
Война санкций
Глава Минэнерго Украины считает 2024 год, когда истекает контракт, показательным с точки зрения «возможности Европы функционировать вообще без российского газа». «Нафтогаз» ранее говорил о невозможности отказаться от транзита
«Газпром» GAZP ₽174,08 -1,18% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина не намерена вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — заявил Галущенко (цитата по «Стране»).

РБК отправил запрос «Газпрому».

Действующий контракт был заключен в 2019 году сроком на пять лет. Его действие истекает в конце 2024-го. По условиям соглашения за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В начале августа Галущенко в интервью Financial Times говорил, что продление контракта маловероятно и Украина готовит свою энергосистему к прекращению поставок. О необходимости подготовиться к прекращению транзита заявил и бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон. «Стоит ожидать, что транзит газа будет прекращен после 2024 года или даже раньше из-за введения Европой санкций», — сказал он в июне (цитата по УНИАН).

При этом глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил в мае, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в доходе от транзита и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от нефти и газа из России. Как отметил Чернышов, украинская сторона должна выполнить свои договорные обязательства. Решение о прекращении поставок он оставил за странами — получателями российских энергоносителей, в том числе Венгрией.

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Транзитная ветка через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. Газ поступает через газоизмерительную станцию «Суджа». 16 августа представитель «Газпрома» сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м.

Поставки в Европу сократились на фоне санкций ЕС в ответ на военные действия на Украине и снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках». В результате цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. в августе прошлого года. Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах. 

В июле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя обращение «Нафтогаза» в суд США для взыскания с России $5 млрд, предупредил, что Москва может ввести санкции в отношении украинской компании в случае продолжения попыток провести суды по поводу транзита газа в Европу.

Украина не будет вести переговоры о транзите газа из России
Украина не будет вести переговоры о транзите газа из России

Авторы
Теги
Константин Нагаев Константин Нагаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Георгий Смирнов
Украина Россия транзит газа Газпром Нафтогаз Украины
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