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«Газпром» пригрозил санкциями «Нафтогазу» Украины

Глава «Газпрома» Миллер второй раз пригрозил Украине санкциями за судебные разбирательства
«Газпром» считает бессмысленным участие в арбитражном разбирательстве с «Нафтогазом» по поводу транзита российского газа в Европу, но если Украина продолжит пытаться провести суд, Россия введет санкции, заявил Алексей Миллер
«Газпром» GAZP ₽166,4 +0,42% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия может ввести санкции в отношении «Нафтогаза Украины» в случае продолжения попыток провести суды по поводу транзита российского газа в Европу, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что украинская компания под «надуманными предлогами» нарушает контрактные обязательства перед «Газпромом» и отказывается принимать российский газ в «Сохрановке», но в то же время требует оплаты за его транзит.

Попытки «Нафтогаза» продолжить арбитражное разбирательство говорят о неконструктивном отношении к организации транзита российского газа, считает Миллер. Глава «Газпрома» счел бессмысленным участие в судебном разбирательстве с «Нафтогазом».

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Россией. Тогда уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны», — заключил он.

В апреле арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» компенсацию, сумма которой должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов компании в Крыму до момента их экспроприации.

В Кремле, комментируя постановление суда, заявили, что Россия проанализирует его и примет решение о дальнейших действиях. В 2019 году российские власти отмечали, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе.

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Украинская сторона пригрозила, что, если Москва откажется, Киев может добиваться принудительного исполнения решения суда на территории стран, где есть российские активы.

23 июня «Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали заявление в окружной суд США в округе Колумбия, потребовав принудительно взыскать с России $5 млрд.

До вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Нафтогаз» владел на полуострове крупными активами, в том числе НК «Черноморнафтогаз» («Черноморнефтегаз»).

«Экономическая правда» писала, что Украина лишилась возможности вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб. м газа, 3,5 млн т нефти и 1 млн т газоконденсата.

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Виктория Громова Виктория Громова
Алексей Миллер Газпром Нафтогаз Украины судебное разбирательство

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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