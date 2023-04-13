«Нафтогаз» сообщил о решении суда о выплате Россией $5 млрд

Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» свыше $5 млрд по спору об утраченных им активах в Крыму. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража в этом вопросе не признает

Фото: Данил Шамкин / ZUMA / Global Look Press

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить украинской госкомпании «Нафтогаз» компенсацию в $5 млрд за активы в Крыму, вошедшему в состав России в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» до момента их экспроприации. Хотя Россия настаивает на том, что «Нафтогаз» не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением», — говорится в сообщении.

Кроме того, арбитраж обязал Россию выплатить «Нафтогазу» процессуальные издержки.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

До вхождения Крыма в состав России «Нафтогаз» владел 17 месторождениями, четырьмя буровыми установками, газотранспортной системой, подземным хранилищем и технологическим флотом. Официально активы «Нафтогаза» были национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 года.

Иск к России в связи с национализацией активов «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в 2016 году. В марте 2019 года арбитраж в Гааге признал требования украинской стороны, новое решение связано с определением суммы компенсации.

Россия не участвовала в разбирательстве в Гаагском арбитраже по иску «Нафтогаза» об утрате активов в Крыму, сообщал Минюст, в связи с тем, что Москва не признает его юрисдикцию в этом вопросе.