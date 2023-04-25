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Киев предложил прекратить поставки российского газа в ЕС в обход Украины

Комиссия Ермака — Макфола предложила поставлять российский газ в ЕС только через Украину
ЕС должен отказаться от прямых поставок российского газа, если потоки идут в обход территории Украины, заявили в офисе Зеленского. В Киеве отметили, что этот шаг «положит конец использованию «Турецкого потока»
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Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Украина предлагает прекратить прямые поставки газа из России в Евросоюз, если потоки идут в обход украинской газотранспортной системы. Предложение разработала комиссия, которую возглавляют руководитель офиса президента Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол (комиссия Ермака — Макфола).

«Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — говорится в документе.

В комиссии отметили, что это «положит конец использованию «Турецкого потока». Киев также предложил запретить импорт российского сжиженного природного газа.

На Украине также призвали Японию и Южную Корею, которые ранее сократили импорт российских энергоресурсов, последовать примеру ЕС и полностью отказаться от их покупки.

Также комиссия Ермака — Макфола предложила Европе создать резервы газа на западе Украины, чтобы усилить безопасность европейского газоснабжения зимой 2023–2024 годов.

Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР.

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«Газпром» 22 апреля сократил транзит газа в Европу через Украину. Через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа» 21 апреля было подано 42,6 млн куб. м газа, а за 22 апреля планировалось подать 39,4 млн куб.

Российская компания также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзит по газопроводу «Ямал — Европа» остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце прошлого сентября.

G7 и страны ЕС после начала спецоперации заявили о целях ограничить доходы российского бюджета от экспорта энергоносителей: это реализуется как в установлении потолка цен на нефть и нефтепродукты, так и отказа от поставок из России (в частности, газа). Президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть поставки ресурсов странам, вводящими потолок цен на энергоносители.

«Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заключил он.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Владимир Зеленский газ ЕС Россия Майкл Макфол Андрей Ермак санкции Турецкий поток СПГ
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