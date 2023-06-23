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«Нафтогаз» решил в суде в США взыскать с России $5 млрд за активы в Крыму

«Нафтогаз Украины» подал в суд США иск к России на $5 млрд за крымские активы
«Нафтогаз» заявил, что Россия не исполнила решение гаагского арбитража о выплате украинской стороне $5 млрд за утраченные активы в Крыму, поэтому компания «намерена использовать все доступные механизмы» для взыскания средств
Фото: Данил Шамкин / ТАСС
Фото: Данил Шамкин / ТАСС

«Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали заявление в окружной суд США в округе Колумбия, в котором потребовали принудительно взыскать с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму, Об этом сообщается в телеграм-канале «Нафтогаза».

«Поскольку Россия добровольно не выплатила «Нафтогазу» средства, как это предусмотрено решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для их взыскания», — отметил глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернов.

Речь идет о решении арбитражного суда в Гааге, который в апреле обязал Россию выплатить украинской компании компенсацию, сумма которой должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму до момента их экспроприации. В «Нафтогазе» заявили тогда, что, если Москва откажется, Киев может добиваться принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где есть российские активы. Такое право предусмотрено Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, добавили в компании.

В «Нафтогазе» заявили, что проценты, предусмотренные за невыплату средств в соответствии с решением арбитража, будут начисляться до полной выплаты компенсации.

РБК направил запросы в Минэнерго и «Газпром».

В Кремле, комментируя постановление гаагского арбитража, ранее говорили, что Россия проанализирует его и «примет решение о дальнейших действиях». Минюст в 2019 году отмечал, что Москва не признает его юрисдикцию в этом вопросе.

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До вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе «Черноморнафтогазом» («Черноморнефтегазом») с уровнем добычи около 1,6 млрд куб. м газа в год. Это имущество было национализировано решением парламента Крыма 17 марта 2014 года.

Как писала в апреле «Экономическая правда», из-за присоединения Крыма к России Украина лишилась возможности вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб. м газа, 3,5 млн тонн нефти и 1 млн тонн газоконденсата.

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Нафтогаз Украины Крым иск в суд компенсация
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