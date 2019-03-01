Минюст отказался признать решение арбитража по иску «Нафтогаза»

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска украинской компании к России, считают в Министерстве юстиции России. «Нафтогаз» ранее сообщил о том, что суд признал Россию виновной в потере активов компании в Крыму

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Россия не участвовала в разбирательстве в Гаагском арбитраже по иску «Нафтогаза» об утрате активов в Крыму, сообщили РБК в пресс-службе Минюста России. Москва также «не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз» и других к Российской Федерации».

Минюст также заявил о планах принять «все необходимые меры» для защиты интересов России.

О решении Гаагского арбитража ранее в пятницу сообщил «Нафтогаз», уточнив, что оно было принято еще 27 февраля. Иск касался утраты украинской стороной активов в Крыму и на шельфе Черного моря: «Нафтогаз» оценил свои потери в $5 млрд плюс проценты (как уточнил исполнительный директор компании Юрий Витренко, в совокупности это примерно $8 млрд).

Суд, говорилось в сообщении украинской стороны, признал, что Москва нарушила двустороннее соглашение с Киевом о взаимной защите инвестиций.