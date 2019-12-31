Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное

За день до наступления 2020 года «Газпром» и «Нафтогаз», судившиеся несколько лет, заключили мировое соглашение и подписали новый контракт на поставки газа в Европу через Украину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 года.

Условия договора

По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующие годы. Но это минимальные объемы, реально объем транзита может быть больше, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



Стороны не раскрывают тариф, по которому будет прокачиваться российский газ по территории Украины. Но украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в американской социальной сети Facebook, что Украина получит от этого контракта «как минимум больше $7 млрд» за пять лет. Речь о сумме $7,2 млрд, уточнил Витренко. Исходя из этих оценок, прокачка 1 тыс. куб. м в Европу через территорию Украины обойдется «Газпрому» в $31,25. Это чуть меньше, чем действующий тариф на транзит российского газа между Суджей на границе с Россией и Вельке-Капушанами на границе со Словакией — $32,4 за 1 тыс. куб. м.