Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек, 14:19
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом Политика, 15:25 Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2» Политика, 15:21 Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам мира Общество, 15:09 СМИ анонсировали подписание «Реалом» нового контракта с Бензема Спорт, 14:43 Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное Бизнес, 14:40 Покупка валюты была худшим вложением года: как нужно было зарабатывать Quote, 14:35 Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на поставки газа Политика, 14:33 Чем заняться в праздники: 10 идей для активных и ленивых Pink, 14:29 Что случилось с модой: «РБК Стиль» подводит итоги 2019 года Стиль, 14:26 КХЛ назвала лучших хоккеистов лиги по итогам декабря Спорт, 14:09 Кремль назвал главное достижение 2019 года Политика, 14:03 Кремль предложил не обсуждать «апокалипсис» белорусского транзита Политика, 13:50 Союз биатлонистов утвердил состав сборной России на январские гонки Спорт, 13:40 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 13:38
Бизнес ,  
0 
Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное
За день до наступления 2020 года «Газпром» и «Нафтогаз», судившиеся несколько лет, заключили мировое соглашение и подписали новый контракт на поставки газа в Европу через Украину
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 года.

Условия договора

  • По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующие годы. Но это минимальные объемы, реально объем транзита может быть больше, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
     
  • Стороны не раскрывают тариф, по которому будет прокачиваться российский газ по территории Украины. Но украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в американской социальной сети Facebook, что Украина получит от этого контракта «как минимум больше $7 млрд» за пять лет. Речь о сумме $7,2 млрд, уточнил Витренко. Исходя из этих оценок, прокачка 1 тыс. куб. м в Европу через территорию Украины обойдется «Газпрому» в $31,25. Это чуть меньше, чем действующий тариф на транзит российского газа между Суджей на границе с Россией и Вельке-Капушанами на границе со Словакией — $32,4 за 1 тыс. куб. м.

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
Экономика

  • Министр энергетики Украины Алексей Оржель ранее говорил, что за пять лет действия нового контракта страна получит от «Газпрома» около $15 млрд, «ориентировочно» по $3 млрд ежегодно. А российский премьер Дмитрий Медведев называл условия транзита «очень гуманными». «Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — говорил он.
     
  • Для заключения нового транзитного договора «Газпром» и «Нафтогаз» должны были закончить мировое соглашение по судебным спорам из-за предыдущего контракта, который истекал 31 декабря 2019 года. Одно из условий мировой — выплата «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. Эти средства «Газпром», не признававший ранее решения арбитража, перечислил 27 декабря.
     
  • Киев, в свою очередь, отказался взыскивать с «Газпрома» около $7 млрд, которые, по мнению Антимонопольного комитета Украины российская компания должна была заплатить за нарушение контракта с «Нафтогазом» из-за сокращения транзита российского газа. «Нафтогаз» также должен отозвать новый иск к «Газпрому» на $12 млрд, поданный в Стокгольмский арбитраж только в ноябре 2019 года.
     
  • Согласно мировому соглашению «Нафтогаз» также должен обратиться за снятием арестов на имущество, активы и денежные средства «Газпрома», которых он добивался из-за отказа «Газпрома» исполнять решение Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд.

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Бизнес

  • Прямые поставки российского газа на Украину, приостановленные в ноябре 2015 года, не являются частью мирового соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза». В нем лишь указывается, что при условии выполнения условий мирового соглашения об отзыве взаимных претензий и выплате «Нафтогазу» $2,9 млрд «стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG), за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок». Представитель «Газпрома» сказал РБК, что «мы не против» поставлять газ на Украину.

Как стороны оценивают соглашение

  • Предправления «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров с «Нафтогазом» в Вене, которые длились пять дней подряд, с 26 декабря по 30 декабря, в ночь на 31 декабря заявил, что «подписан целый комплект соглашений и контрактов и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон». «Газпром» сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером», — добавил он.
     
  • Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что «это были первые переговоры с «Газпромом» и Российской Федерацией, на которых украинская сторона заняла очень сильную позицию». «Рекордные поставки газа, полный unbundling (выделение газотранспортной системы от «Нафтогаза». — РБК), подготовленная и протестированная для долгосрочной работы в обратном направлении ГТС, своевременные санкции [США] против [газопровода в обход Украины] «Северного потока-2», новый Стокгольмский арбитраж [на $12 млрд] — это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали в последние годы», — отметил он. «Именно из-за эффективной работы сегодня нам удается избежать очередного газового кризиса», — подытожил Коболев.

    «Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»
    Бизнес
  • В официальном сообщении «Нафтогаз» отдельно поблагодарил США, которые ввели санкции против газопровода «Северный поток-2» 20 декабря — в день, когда был подписан российско-украинский межправительственный протокол, в соответствии с которым 30 декабря было заключено мировое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» и новый транзитный договор. Из-за этих санкций строительство газопровода по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м (около четверти экспорта «Газпрома») было приостановлено.
  • Российский премьер Дмитрий Медведев назвал заключение мирового соглашения с «Нафтогазом» компромиссом, который необходимо было найти. «Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал он на своей странице в российской социальной сети «ВКонтакте».
Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Наталия Анисимова
Теги: «Газпром», «Нафтогаз», Украина, транзит газа
Материалы по теме
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Бизнес
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Бизнес
В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter