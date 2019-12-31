Бизнес , 31 дек, 14:40
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Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное
За день до наступления 2020 года «Газпром» и «Нафтогаз», судившиеся несколько лет, заключили мировое соглашение и подписали новый контракт на поставки газа в Европу через Украину
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 года.
Условия договора
- По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующие годы. Но это минимальные объемы, реально объем транзита может быть больше, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
- Стороны не раскрывают тариф, по которому будет прокачиваться российский газ по территории Украины. Но украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в американской социальной сети Facebook, что Украина получит от этого контракта «как минимум больше $7 млрд» за пять лет. Речь о сумме $7,2 млрд, уточнил Витренко. Исходя из этих оценок, прокачка 1 тыс. куб. м в Европу через территорию Украины обойдется «Газпрому» в $31,25. Это чуть меньше, чем действующий тариф на транзит российского газа между Суджей на границе с Россией и Вельке-Капушанами на границе со Словакией — $32,4 за 1 тыс. куб. м.
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель ранее говорил, что за пять лет действия нового контракта страна получит от «Газпрома» около $15 млрд, «ориентировочно» по $3 млрд ежегодно. А российский премьер Дмитрий Медведев называл условия транзита «очень гуманными». «Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — говорил он.
- Для заключения нового транзитного договора «Газпром» и «Нафтогаз» должны были закончить мировое соглашение по судебным спорам из-за предыдущего контракта, который истекал 31 декабря 2019 года. Одно из условий мировой — выплата «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. Эти средства «Газпром», не признававший ранее решения арбитража, перечислил 27 декабря.
- Киев, в свою очередь, отказался взыскивать с «Газпрома» около $7 млрд, которые, по мнению Антимонопольного комитета Украины российская компания должна была заплатить за нарушение контракта с «Нафтогазом» из-за сокращения транзита российского газа. «Нафтогаз» также должен отозвать новый иск к «Газпрому» на $12 млрд, поданный в Стокгольмский арбитраж только в ноябре 2019 года.
- Согласно мировому соглашению «Нафтогаз» также должен обратиться за снятием арестов на имущество, активы и денежные средства «Газпрома», которых он добивался из-за отказа «Газпрома» исполнять решение Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд.