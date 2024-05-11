О чем говорит новая конфигурация российского правительства

Михаил Мишустин предложил существенные изменения функциональной структуры правительства. Первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за новую индустриальную политику. Экономика переходит в ведение Александра Новака

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Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Конфигурация нового кабинета — на уровне вице-премьеров и их обязанностей — существенно поменялась. Это отражает новые приоритеты, считают эксперты.

Первый вице-премьер для «всей промышленности»

Основным нововведением стало выдвижение на пост первого вице-премьера Дениса Мантурова, который в прежнем правительстве — с лета 2022 года — совмещал должности вице-премьера и министра промышленности и торговли. Номинально Мантуров заменит на посту первого зампреда правительства Андрея Белоусова, который переходит «на новое место работы», следует из сообщения пресс-службы правительства. С функциональной точки зрения позиция Мантурова уникальна: этот статус нет будет связан с финансами и экономикой впервые с 2012 года, когда эта должность стала соответствовать единственному чиновнику (например, в 2008–2012 годах в правительстве было два первых зампреда).

«Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», — пояснил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Андрей Белоусов — предшественники Мантурова на посту первого вице-премьера за 12 лет — так или иначе отвечали за основные направления социально-экономического развития и «единую финансовую, кредитную и денежную политику». Также в сферу обязанностей всех первых вице-премьеров до Мантурова входили государственная инвестиционная политика и выработка политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли.

Теперь «экономический блок», а именно вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер, будет курировать вице-премьер Александр Новак, сообщили в пресс-службе кабмина. При этом за ним остается и его профильная сфера из прежнего правительства — энергетика.

«Андрей Белоусов был сильной фигурой на этом посту, он выполнял функции координации деятельности правительства в целом. И получается, что Мантуров из всех вице-премьеров ближе всего к выполнению именно этой координирующей функции», — рассуждает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

«А координировать сейчас в основном нужно именно промышленное развитие, где у нас сегодня масса задач и масса проблем», — указывает Широв.

Статус куратора промышленности повышается, «задачи, связанные с обеспечением технологического лидерства, курирование сразу нескольких госпрограмм и новых нацпроектов по этому блоку — все это требует сильного участия», говорит директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

В июле 2022 года Мантуров заявлял о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», «ускоренными темпами осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов». В настоящее время Мантуров как вице-премьер курирует, помимо прочего, выполнение государственной программы вооружения, гособоронзаказа, программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности. «Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, — вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, все здесь сосредоточено», — сказал 11 мая Путин на встрече с Мантуровым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым (до объявления о внесении в Думу нового состава правительства).

Минпромторг вместо Мантурова возглавит губернатор Калининградской области Антон Алиханов (работал в команде Мантурова в 2013–2015 годах). «Он сам выходец из Минпромторга, правда, из блока, связанного с торговлей (работал в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности министерства. — РБК). Но в данном случае у него есть управленческий опыт, который был на федеральном уровне, в сочетании с опытом региональным — достаточно необычным: приходилось развивать собственные промышленные производства в Калининградской особой экономической зоне», — комментирует логику назначения Климанов. Возможно, такой опыт будет хорош для тиражирования на федеральном уровне, размышляет Климанов.

Транспорт и экономика

Отражением новых приоритетов в эпоху санкций и переориентации на альтернативные рынки может являться выдвижение министра транспорта Виталия Савельева на новую должность, появляющуюся в правительстве, — профильного вице-премьера. Объявляя об этом, в правительстве обратили внимание на «значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры».

Ранее за госполитику в области транспорта, стратегию развития и финансирования магистральной транспортной инфраструктуры отвечал Белоусов, а за реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (на период до 2024 года) — вице-премьер Марат Хуснуллин (остается в должности вице-премьера). Развитие транспортной инфраструктуры — это «не только стройка, но и тарифообразование, и масса других факторов, которые на самом деле нужно координировать», говорит Широв. «Если все это находится на стороне строительного блока, то это не всегда хорошо. И то же самое, это не всегда хорошо, если это находится целиком у «экономистов», — считает он. По мнению Широва, отдельный вице-премьер «позволит проводить арбитраж по различным вопросам инфраструктурного транспортного строительства». Климанов добавляет: «очевидно, что транспортная система играет все более важную роль и явно требует какого-то межведомственного участия».

Александр Новак будет отвечать и за экономику, и за энергетику, напоминают эксперты. «Новак исторически занимался в основном энергетическими вопросами. А в экономике возникает масса дополнительных сюжетов, например, вопросы макроэкономики и налогов, что очень важно. Гораздо более широкий будет фронт работы», — рассуждает Широв. Новак «вполне профессионально понимает вопросы финансово-экономического блока», уверяет Климанов: в прежние годы он работал в Минфине, до этого в Красноярском крае (заместителем губернатора — начальником главного финансового управления краевой администрации. — РБК) и Норильске (заместителем мэра по финансово-экономическим вопросам, первым заммэра, ранее — на предприятиях. — РБК).

«Кроме того, наша экономика во многом базируется на энергоресурсах, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете даже сейчас составляет 30% [в 2023 году]. Поэтому очевидно, что вопросы, которые Новак курировал до последнего времени, и те, которые он будет курировать сейчас, во многом взаимосвязаны», — полагает Климанов.

Другие вице-премьеры

Повышается статус Дмитрия Патрушева: с должности министра сельского хозяйства он перемещается на пост вице-премьера (на место Виктории Абрамченко, которая переходит «на новое место работы»). Кроме того, расширяется влияние вице-премьера Дмитрия Григоренко: он не только продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферу, но и получит под свою координацию цифровое развитие и связь (ранее их курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко), а также антимонопольную политику (за нее отвечал Белоусов).

Григоренко руководит аппаратом правительства, осуществляет общий контроль за реализацией нацпроектов, отвечает за разработку и исполнение федерального бюджета, разработку и реализацию налоговой политики, координирует деятельность таких ведомств, как Минфин, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Министром финансов в новом правительстве предложено переназначить Антона Силуанова (находится на этой должности уже 13,5 лет, в правительстве Дмитрия Медведева совмещал ее с постом первого вице-премьера). В свою очередь, министром экономического развития остается Максим Решетников (Минэкономразвития в прежнем правительстве курировал Белоусов, а теперь, по-видимому, этим будет заниматься Новак).

Должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Татьяной Голиковой, Алексеем Оверчуком и Юрием Трутневым. В частности, Голикова продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и Министерства культуры.

Определенное перераспределение полномочий произойдет между Голиковой и Чернышенко. В сферу ведения Голиковой войдет Федеральное агентство по делам национальностей (в прежнем составе оно находилось в сфере Чернышенко). «Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — прокомментировал Борис Беляков.

Чернышенко, в свою очередь, как вице-премьер получит в свое ведение Минпросвещения и Росмолодежь, которые ранее были подотчетны Голиковой. К курируемым Чернышенко сферам деятельности сейчас относятся Министерство науки и высшего образования, Минспорта и Минэкономики (в части развития туризма), также он продолжит координацию в сфере СМИ.

Десант четырех губернаторов

Четверо из пяти новичков, номинированных в правительство, — губернаторы. Глава Калининградской области Антон Алиханов представлен на должность министра промышленности и торговли (вместо Дениса Мантурова), губернатор Курской области Роман Старовойт на пост министра транспорта (вместо Виталия Савельева), глава Кузбасса Сергей Цивилев на пост министра энергетики (вместо Николая Шульгинова), а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на пост министра спорта (вместо Олега Матыцина).

Из всей четверки только Дегтярев представляет не «Единую Россию» — хотя политическую деятельность он начинал в ней, а впоследствии перешел в ЛДПР.

Опыт работы в федеральных органах власти есть у Алиханова и Старовойта. Карьера Алиханова началась в Минюсте, потом с 2013 по 2015 годы он работал в Минпромторге. Назначение на пост заместителя правительства Калининградской области он получил в 2015 году, а потом из-за внезапной отставки врио губернатора Евгения Зиничева сначала стал исполнять обязанности губернатора, а потом был избран на этот пост в 2017-и и переизбран в 2022 году.

Роман Старовойт до назначения в Курскую область с 2012 по 2018 годы возглавлял Росавтодор. У Михаила Дегтярева есть опыт работы в парламенте — он дважды избирался в Госдуму, возглавлял комитет по физической культуре и спорту.

Опыта работы на федеральном уровне нет только у Сергея Цивилева. На пост главы Кузбасса он пришел из угольной отрасли — до того как сменить Амана Тулеева он руководил одной из крупнейших угольных компаний «Колмар». Супруга Цивилева возглавляет созданный по инициативе президента Владимира Путина фонд «Защитники отечества».

Говоря об опыте новичков в правительстве, первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин обращает внимание на то, что двое из предложенных Мишустиным кандидатов — Алиханов и Старовойт — ранее имели непосредственное отношение к своим новым ведомствам, а Дегтярев возглавлял профильный комитет в Думе. «Так что они вернулись на федеральный уровень с повышением», — поясняет он. Цивилев в свою очередь — глава ключевого угольного региона, что важно для руководителя Минэнерго, добавляет эксперт.

Переход губернаторов на министерский уровень не является резонансным событием, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он напоминает, что в текущем составе правительства были министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, до этого губернатор Амурской области, министр экономического развития Максим Решетников - экс-губернатор Пермского края, а бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев ранее занимал должность губернатора Тюменской области и так далее.

«Важно показать другим «московским» губернаторам, которые ждут, когда же их наконец вернут в Москву, что это возможно, налить воды в карьерный бассейн», — говорит Виноградов. С ними согласен политолог-регионалист Ростислав Туровский. «В правительство переходят губернаторы из числа тех, кто имеет федеральный опыт работы и соответствующие большие связи. Было бы неверным рассматривать эти решения как усиление роли региональной элиты», — отмечает он. Многие новые губернаторы рассматривали работу в регионе как временный политический плацдарм и надеялись на возвращение в центр, продолжает Туровский.

«Алиханов и Цивилев всегда наделялись большим мандатом, федеральной поддержкой, зеленым светом, — отмечает Виноградов. — Они никогда не казались рядовыми губернаторами, и в этом плане они были в высшей губернаторской лиге независимо от итогов своей работы просто потому, что всегда считалось, что за ними стоит центр и какие-то группы в этом центре».

Старовойт смог «вдохнуть серьезную энергию, придать динамику» Курской области, считает Виноградов. «Хотя потом, когда регион оказался в прифронтовой зоне, все поменялось. Но в целом из плеяды федеральных чиновников, которые получили губернаторские посты, Старовойт в большей степени, чем другие, понимал, что делать с этим губернаторским постом. И не было ощущения, что он сидит и ждет, что его заберут обратно. Он сумел себя проявить», — полагает политолог.