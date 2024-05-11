Путин встретился с Мантуровым и Чемезовым

Путин встретился с и. о. вице-премьера Мантуровым и главой «Ростеха» Чемезовым

Сергей Чемезов, Денис Мантуров и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с и. о. заместителя председателя правительства и главы Минпромторга Денисом Мантуровым и генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Путин отметил, что ранее просил избежать сбоев в текущей работе до формирования нового кабинета министров и отметил, что под началом Мантурова сосредоточено функционирование «всей промышленности».

«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время», — сказал он.

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Ранее источники РБК сообщали, что Мантуров в новом правительстве сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. По словам двух источников, на пост главы министерства рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

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