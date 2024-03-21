Новак: более 90% расчетов по нефти и газу Россия и КНР проводят в рублях и юанях

Новак раскрыл доли юаня и рубля в нефтеторговле России и Китая

Доля доллара и евро в расчетах в нефтегазовом экспорте России «фактически сведена к минимуму», заявил вице-премьер

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более 90% расчетов России и Китая в нефтегазовой отрасли проводятся в национальных валютах — рублях и юанях, заявил вице-премьер Александр Новак в документальном сериале «Нефть» онлайн-платформы Premier.

В целом по нефтегазовому экспорту России доли рубля и юаня в расчетах составляют по 40%, еще 20% приходится на другие валюты. Таким образом, указывает Новак, доля доллара и евро «фактически сведена к минимуму»

По мнению вице-премьера, тенденция будет продолжаться, она наблюдается не только во взаиморасчетах России. «Многие страны и между собой начали переходить на расчеты в национальных валютах», — сказал Новак.

Он считает, что это связано с вводимыми ограничениями – запретами на расчеты, санкциями против банков – связанными с использованием доллара и евро.

«Конечно, это многие видят и видят риски, что когда-то это коснется и их», — заявил Новак.

В конце 2022 года страны G7, Европейский союз и их союзники ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Ограничительные меры Запада незаконны и не способны повлияют на позицию Москвы, заявляли российские власти.

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В прошлом году Новак заявлял, что Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% своей нефти, поставлявшейся в Европу. К середине прошлого года, свидетельствовали данные китайской таможни, Россия стала главным поставщиком нефти в Китай.