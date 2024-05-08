Белоусов рассказал, как России обогнать Японию к 2030 году

Российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, уверен исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов. Так он описал «траекторию успеха»

Андрей Белоусов (Фото: РБК)

Российская экономика может обогнать Японию к 2030 году и выйти на четвертое место в мире, если будет расти на 2–2,5% ежегодно в течение ближайших трех-четырех лет, а потом сможет ускориться до 3%. Такое мнение высказал исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов на пленарной сессии «Дня национальных приоритетов» на выставке-форуме «Россия» (РБК следил за трансляцией).

Накануне прошла инаугурация президента Владимира Путина, после чего, согласно закону, правительство ушло в отставку. Вечером того же дня был обнародован новый президентский «майский указ» о национальных целях развития. Одна из глобальных экономических целей на новый срок Путина сформулирована так: выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС).

«Президент задал нам параметры расширения экономики предложения. Это было сформулировано в простой формуле — выйти к 2030 году на четвертое место в мире, обогнав Японию», — сказал Белоусов. Он напомнил, что в рейтинге Международного валютного фонда (МВФ) Россия в какой-то момент обогнала Германию по ВВП по ППС, оказавшись на пятом месте, но затем опять опустилась на шестое место.

Согласно апрельскому обновлению базы данных МВФ, по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП, что дает ей по-прежнему шестую строчку в мировой табели о рангах. Впервые на эту позицию Россия поднялась в 2003 году. Но Всемирный банк в середине 2023 года ставил Россию на пятое место в мире за 2022 год. Судя по тому, что в 2023 году Путин приводил именно данные Всемирного банка, говоря о вхождении России в пятерку крупнейших экономик мира, власти будут ориентироваться именно на эти оценки.

Согласно данным Всемирного банка, в 2022 году Россия занимала 3,25% мирового ВВП, уступая Японии (3,47%) и опережая Германию (3,23%). На третьей строчке находится Индия с 7,2%. По данным же МВФ, отставание России от Японии сейчас более существенное — почти 0,8 процентного пункта по итогам 2023 года.

ППС позволяет сопоставлять ВВП разных стран с исключением фактора рыночных курсов валют. При таком подходе ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу, который отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если для покупки в США условной корзины товаров нужно $100, а для покупки той же корзины товаров в России нужно иметь 3300 руб., то паритетный курс составляет 33 руб. за доллар. Эксперты Всемирного банка указывали, что существует по меньшей мере пять авторитетных различных наборов оценок ППС.

«Траектория успеха»

«При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим по росту экономики предложения, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году», — заявил Белоусов.

Он описал состоящую из двух этапов «траекторию роста экономики предложения», за счет которой будет достигнут такой результат. На первом этапе — до 2027 года — необходимо «удержание примерно на траектории роста в диапазоне 2–2,5%». За это время экономика должна «приспособиться к тем структурным изменениям, которые происходят и будут происходить». Начиная с 2028 года, по словам Белоусова, должно идти «некоторое ускорение роста, примерно до уровня 3%».

Белоусов отметил, что ключевая ставка Центрального банка на первом этапе будет снижаться, оставаясь при этом повышенной. К 2027 году она может составлять 6–7%, а затем снизится еще. Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых.

«Если мы по такой траектории будем жить, мы все-таки Японию обгоним. Это траектория нашего успеха», — подчеркнул Белоусов.