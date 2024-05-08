Майский указ-2024: главные цели для экономики и демографии через 12 лет

Президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития. Временной горизонт — до 2036 года. Российская экономика должна стать четвертой в мире, а люди — жить дольше 80 лет. Подробнее — в материале РБК

Сразу после инаугурации Владимира Путина Кремль опубликовал новый «майский указ» — о национальных целях развития. Это третья итерация такого стратегического документа, первая появилась в 2018 году, вторая — летом 2020 года в разгар пандемии. Цели установлены на период до 2030 года (как и в предыдущей версии указа; в самой первой фигурировал 2024-й) и «на перспективу до 2036 года». Таким образом, временной горизонт обозначаемых целей последовательно удлиняется с каждой итерацией.

По сравнению с предыдущим указом (документ от 2018 года с изменениями 2020-го) перечень поставленных целевых показателей и задач арифметически сократился вдвое — до 82 с более 160. Однако произошли содержательные изменения. Так, вернулась задача по достижению Россией определенного места в мировой экономической табели о рангах, теперь она сформулирована максимально амбициозно — выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Впервые сформулирована задача по количественному сокращению неравенства населения по доходам. Также впервые поставлены цели по обеспечению россиян средним минимумом жилплощади на человека (не менее 33 кв. м к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036-му — по сравнению с 28,2 кв. м за 2022 год, по данным Росстата) и по росту капитализации отечественного фондового рынка.

Цели по демографии

В указе 2020 года содержалась цель обеспечить «устойчивый рост численности населения» России. Согласно демографическому прогнозу Росстата, составленному в 2023 году, стабильный прирост численности населения начнется с 2031 года только в «высоком» варианте прогноза (при том за счет миграционного притока). В базовом варианте прогноза по итогам 2030 года количество жителей России будет на 3,3 млн ниже, чем фактически по итогам 2023-го, к началу 2036 года — более чем на 5 млн ниже.

Основные демографические цели из нового указа — повышение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (эта цель фигурировала в прежней версии и сохранилась) и до 81 года к 2036 году (новый ориентир).

По итогам 2023 года СКР, отражающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (то есть от 15 до 50 лет) при сохранении в каждой возрастной группе уровня рождаемости соответственно 2023 года, составил 1,4. Максимума за новейшую историю коэффициент достигал в 2015 году — 1,78. То есть указ ставит задачу превысить этот рекордный уровень к 2036 году.

Целевые показатели по СКР опережают прогнозную траекторию Росстата даже в оптимистичном сценарии: там показатель в 1,6 ребенка в среднем на женщину достигается только к началу 2034 года, а показатель в 1,79 — только по итогам 2045 года. Тем не менее цель до 2030 года по рождаемости «выглядит совершенно реалистично при условии устойчивого роста доходов семейных пар детородного возраста и роста расходов на поддержку рождаемости», говорит демограф Игорь Ефремов. Но эти усилия должны концентрироваться на поддержке рождаемости не только третьих и последующих детей (что прямо написано в указе), но и вторых детей, для которых сейчас поддержка минимальна, считает демограф.

Прямых целей по снижению смертности указ не ставит — за исключением снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года (этот показатель пока не опубликован, за 2022 год было 13,1 тыс. человек). В предыдущей версии указа обозначались цели по сокращению смертности, в частности, в трудоспособном возрасте. «Чрезмерное увлечение целевыми показателями в сфере смертности по причинам смерти в прошлом привело к искажению статистики смертности по ряду причин во многих регионах России. Поэтому отсутствие такой подробности в целях — скорее плюс», — считает Ефремов.

Косвенно цели по смертности встроены в ориентир по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Ефремов предупреждает, что достичь 78 лет к 2030 году будет трудно (по итогам 2023 года она составила 73,4 года). Для этого, по его мнению, нужно хотя бы «сильно ужесточить налоговую и регуляторную политику в отношении главных факторов преждевременной смертности (крепкий алкоголь, табак, вредное питание)».

Цели по экономике

В указе 2018 года ставилась задача вывести Россию «в число пяти крупнейших экономик мира», но в 2020 году ее убрали (в Кремле объясняли это неблагоприятной конъюнктурой). Теперь к 2030 году Россия должна стать четвертой экономикой мира по ППС.

Согласно апрельскому обновлению базы данных Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП, что дает ей по-прежнему шестую строчку в мировой табели о рангах (на эту позицию Россия впервые поднялась в 2003 году). Но Всемирный банк в середине 2023 года ставил Россию на пятое место в мире (.pdf) за 2022 год. Судя по тому, что президент приводил именно данные Всемирного банка, говоря о вхождении России в пятерку крупнейших экономик мира, власти будут ориентироваться именно на эти оценки. Согласно данным Всемирного банка, в 2022 году Россия занимала 3,25% мирового ВВП, уступая Японии (3,47%) и опережая Германию (3,23%). Индия (третья строчка) недосягаема с 7,2%. Чтобы выйти на четвертое место, понадобится обойти Японию.

Выход на четвертое место по ВВП (ППС) должен быть обеспечен за счет роста российской экономики выше среднемировых темпов (такая же цель значилась и в прежней версии указа). Среднемировой темп роста ВВП, который наблюдается в последнее время, — чуть выше 3%, напоминает главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец, а среднегодовой темп роста ВВП России за последнее десятилетие ниже (по данным Росстата, около 1,1%).

Россия — страна с умеренным темпом роста экономики и со средним доходом на душу населения, среднедушевой ВВП довольно долго находится вблизи среднемирового, отмечает Донец. «Чтобы выскочить куда-то с этой траектории, обычно нужно открытие каких-то новых прорывных рынков (внутри или вовне) или такие факторы, как большой рост населения, открытие новых полезных ископаемых. Пока ничего такого, что могло бы толкнуть на траекторию роста выше 3%, не просматривается», — рассуждает она.

Ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова, со своей стороны, считает вполне реалистичным текущий прогноз МВФ, по которому Россия к 2030 году опустится на седьмое место по доле в мировом ВВП, пропустив вперед Индонезию. К 2050 году Россию с точки зрения ВВП по ППС также обходят Бразилия (на 0,5%) и Турция (уже на 13%), приводит Орлова собственные оценки Oxford Economics.

Цель по обеспечению устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции перешла из прежнего указа, и хорошо, что «здесь нет попытки взять на себя избыточные обязательства», говорит Донец. «Эта цель говорит о том, что политика российских властей больше про стабильность, нежели про рост любой ценой. Очевидно, у правительства есть понимание того, что избыточный рост доходов иногда — это пар, который уходит в свисток, есть цель стабилизации и понимания бюджетных ограничений», — отмечает она. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по указу, должен достичь не менее 35 тыс. руб. в месяц к 2030 году, что более чем вдвое превысит уровень 2023 года (16,2 тыс.).

Некоторые цели носят прямой отпечаток санкционного противостояния и форсированного импортозамещения. Так, ставится задача снизить долю импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 году. По итогам 2023 года она составила 19,1%, а в «досанкционный» период стабильно превышала 20%. Если экстраполировать достижение этой цели на 2023 год, импорт должен был бы оказаться на 3,5 трлн руб. меньше фактического. Эта цель «кажется не обязательной», считает Донец: само по себе «снижение доли импорта в ВВП не будет свидетельствовать о том, что мы станем жить лучше». Источником финансирования для импорта сейчас является не столько внутреннее потребление, сколько встречный поток в отношениях с внешним миром, то есть экспорт, а в таком случае «сценарий сокращения доли импорта в ВВП выглядит нерадостным», поясняет она.

Цели по социальному обеспечению

Впервые в указах этой серии сформулирована задача снизить уровень неравенства, измеряемый коэффициентом Джини (индекс концентрации доходов), — до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. По итогам 2023 года индекс Джини составил 0,403 (чем он ближе к нулю, тем меньше доходное неравенство; максимальное возможное значение — единица). Возможная реформа прогрессивного налогообложения в России способна снизить доходное неравенство между гражданами, оценивали ранее эксперты РАНХиГС.

Уровень бедности должен быть снижен до менее 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, следует из указа. По итогам 2023 года показатель уже составляет 8,5%, согласно уточненной в апреле оценке Росстата.

«В случае с бедностью та динамика, которую мы видим в последние годы, показывает уже очень значительные позитивные результаты. В значительной степени она отражает вливание средств в социальную поддержку, в частности, семей с детьми», — комментирует старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Она добавляет, что уже сегодня в России больше десятка регионов, где уровень бедности — 7% и ниже: нефтегазовые добывающие субъекты и просто экономически развитые — Москва, Петербург с агломерациями, Татарстан.

Единое пособие для малоимущих семей с детьми позволило вывести из бедности семьи с небольшим дефицитом дохода, но в дальнейшем, чтобы не сбавлять темпов и выводить из бедности семьи с более масштабным дефицитом, потребуется больше бюджетных средств, предупреждает Горина. «В этом состоит основной риск достижения заявленных целей — если бюджет по каким-то причинам не потянет расширение финансирования, например вследствие снижения доходов или секвестра», — указывает она.

Фондовый рынок

В указе также закрепляется цель по росту фондового рынка — к 2030 году его капитализация должна составить не менее 66% ВВП, а к 2036-му — до 75%. Речь идет о росте почти в два раза: по итогам 2023 года капитализация рынка акций составляла 58,1 трлн руб., а объем ВВП — 172 трлн руб., то есть капитализация рынка составляет порядка 34% ВВП.

Если предположить, что до 2030 года российская экономика будет расти теми же темпами, что и в 2023 году, а годовая инфляция в среднем составит 4%, то при достижении к тому времени доли капитализации рынка акций в 66% от ВВП, индекс Мосбиржи может находиться около 9000 пунктов, оценивают аналитики «БКС Мир инвестиций». По итогам 7 мая индекс Мосбиржи составил 3426 пунктов.

При этом 66% ВВП — это немного, около 10% роста в год без учета дивидендов, рассуждает инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко. С начала 2024-го рынок уже прибавил свыше 15% и продолжает рост, за год вырос более чем на 50%. «Цель в 75% ВВП на 2036 год еще более консервативна», — подчеркивает он.

По оценке начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, для достижения цели в 2030 году необходимо, чтобы капитализация ежегодно росла на 12–15%. «Минус налоги и с учетом дивидендов, индекс должен расти на 20–25% в год. Это вполне возможно», — полагает он. А вот 75% на 2036 год — это уже менее достижимая цель, продолжает Абелев. «Для ее достижения рынок должен в ближайшие 12 лет расти с темами как минимум 15% ежегодно. Цель эта трудно достижима с учетом волатильности курса, ключевой ставки», — объясняет эксперт.

Из-за эффекта низкой базы цель вполне достижима, считает и руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов: «Для достижения этой цели необходимо создать условия, максимально благоприятствующие привлечению эмитентов на российский рынок, чтобы компании имели стимул становиться публичными, размещать свои акции и облигации на российском фондовом рынке». Эмитентам скорее нужны не меры поддержки, а улучшение прозрачности и корпоративного управления, считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активам «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко: «Это не было фокусом последние два года, но без этого мультипликаторы не будут высокими».