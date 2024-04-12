Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года

Мантуров: в России до конца 2024 года запустят более 100 спутников

В российскую группировку спутников сейчас входит более 240 космических аппаратов, сообщил вице-премьер. Ранее глава «Роскосмоса» Борисов сообщил о планах нарастить ее за счет частных компаний

Фото: Роскосмос

Россия в 2024 году запустила больше 20 космических аппаратов, до конца года будет запущено еще 100 с лишним для наращивания орбитальной группировки, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мантуров отметил, что сейчас российская орбитальная группировка насчитывает более 240 космических аппаратов. На декабрь 2023 года, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, она включала 229 спутников, из них 163 социально-экономического назначения. По состоянию на начало 2022-го в группировку входили 102 аппарата, в том числе 25 спутников ГЛОНАСС, 25 устройств дистанционного зондирования Земли, 42 аппарата связи, вещания и ретрансляции, два научных и восемь модулей МКС.

Борисов отмечал, что Россия по размеру группировки на орбите занимает четвертое место после США, Китая и Великобритании, хотя доля страны в мировой орбитальной группировке составляет около 2,5% и постоянно уменьшается. Глава «Роскосмоса» дал прогноз, что к 2036 году российскую орбитальную группировку можно увеличить в 15 раз за счет внедрения конвейерного производства спутников и привлечения к работе частных компаний.

В интервью изданию «Pro Космос» Борисов сообщил, что госкорпорация работает над внедрением в отрасль рыночных механизмов, чтобы привлечь частный капитал. «Практически 70% многоспутниковых группировок во всем мире формируется за счет частного капитала. Но для того, чтобы привлечь частника, необходимо создать рыночные условия», — признал он. Глава «Роскосмоса» отметил, что законом о космической деятельности от 1993 года закреплено, что все космические услуги в России — бесплатные, и пока в частных компаниях не убедятся, что их затраты окупятся, «процесс не сдвинется с мертвой точки».

В октябре прошлого года Владимир Путин поручил обеспечить массовый запуск спутников и «радикально снизить» стоимость их доставки на орбиту. Президент потребовал наладить серийное производство и перейти к конвейерной сборке.