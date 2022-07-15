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Мантуров анонсировал уход от рыночной промышленной политики

По его словам, необходим поворот к политике обеспечения технологического суверенитета. Министр подчеркнул, что нужно постепенно вытеснять импортную технику «в интересах наших производителей»
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы. РБК ведет прямую трансляцию.

«Буквально три дня назад мы подробно их [стратегические задачи промышленного сектора] обсуждали под председательством Михаила Владимировича [Мишустина] на специальной стратегической сессии и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — сказал Мантуров.

Он добавил, что для обеспечения текущих поставок критических комплектующих необходимо будет завершить создание новых кооперационных связей. «Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов», — подчеркнул министр.

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По его словам, правительство поддерживает выделение дополнительных средств на развитие системообразующих отраслей для выполнения этих задач.

Среди отраслей, которым будет уделено пристальное внимание, министр назвал электронику, станкостроение, малую- и среднетоннажную химию.

Параллельно Минпромторг продолжит перестройку и создание альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, добавил глава ведомства.

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«Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», — подчеркнул он.

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Фото:Артем Голощапов для РБК

Еще в конце мая заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал использовать термин «технологический суверенитет» вместо «импортозамещения». Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков предполагал, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10-20 лет. Для этого необходимо будет создать от 30 до 50 собственных линий передовых разработок, которые смогут «обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

В своей статье для газеты РБК Песков высказал мнение о том, что наиболее вероятным сценарием развития экономик в ближайшие годы станет «островизация». «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас. Что нам предстоит? Технологический суверенитет — это реализация части нашего сценария про то, как построить собственный «остров», на котором мы главные, мы взрослые, мы принимаем решения, мы за них отвечаем. Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно для Индии», — уточнял он.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Денис Мантуров Импортозамещение Минпромторг
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