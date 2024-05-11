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Новички в новом правительстве Мишустина

В правительство Мишустина предложили включить пять новичков
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Хабаровский губернатор Дегтярев может возглавить Минспорт, а глава Кузбасса Цивилев — Минэнерго. Курского губернатора Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а калининградского — Алиханова — на пост главы Минпромторга

Кандидат в министры сельского хозяйства - первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
Кандидат в министры транспорта - губернатор Курской области Роман Старовойт
Кандидат в министры спорта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Кандидат в министры энергетики - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Кандидат в министры промышленности и торговли - губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Кандидат в министры сельского хозяйства - первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
Кандидат в министры транспорта - губернатор Курской области Роман Старовойт
Кандидат в министры спорта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Кандидат в министры энергетики - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Кандидат в министры промышленности и торговли - губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Кандидат в министры сельского хозяйства - первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)
Кандидат в министры транспорта - губернатор Курской области Роман Старовойт
(Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)
Кандидат в министры спорта - губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Кандидат в министры энергетики - губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)
Кандидат в министры промышленности и торговли - губернатор Калининградской области Антон Алиханов
(Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул на должности в новом правительстве пятерых ранее не входивших в него чиновников. Это губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края и первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут, говорится в поступившем РБК сообщении пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, как ожидается, станет новым главой Минспорта вместо Олега Матыцина. Последний возглавлял ведомство с 2020 года. Матыцин покидает правительство в связи с переходом на новую работу.

Дегтярев дважды избирался депутатом Госдумы (2011–2020 годы, VI и VII созывы), где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, напомнил Беляков. Он также отметил, что губернатор является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований.

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«Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — сказал он.

Дегтярев — член партии ЛДПР. Он стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края в 2020 году после ареста предшественника Сергея Фургала. За время работы в Думе он предлагал запретить хранение и оборот доллара на территории России, перекрасить Кремль в белый цвет, ввести женщинам выходные во время критических дней, запретить донорство гомосексуалистам, ввести официальный праздник — День трезвости, запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка». Дегтярев был одним из инициаторов закона об уголовном наказании за склонение к допингу.

Кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта предложена на должность министра транспорта. С 2020 года этот пост занимает Виталий Савельев. В новом правительстве он станет вице-премьером, курирующим вопросы развития транспорта и логистики.

«В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри», — пояснил Беляков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов должен стать министром промышленности и торговли. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров, который в новом правительстве может занять пост первого вице-премьера.

Алиханов уже работал в Минпромторге: с 2013 по 2015 год он прошел путь от замначальника одного из отделов до исполняющего обязанности директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Через два года Алиханов вошел в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Главу Кемеровской области Сергея Цивилева выдвинули на должность главы Минэнерго. Ведомство с 2020 года возглавляет Николай Шульгинов, он покинет правительство.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета <...> и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил Беляков выдвижение кандидатуры.

Оксана Лут рассматривается в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства. Она работает в Минсельхозе с 2018 года, а с 2021-го занимает должность первого заместителя министра. До перехода в ведомство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. По словам Белякова, Лут «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства».

Накануне Госдума утвердила переназначение премьер-министром России Михаила Мишустина, кандидатуру которого предложил президент Владимир Путин после вступления в должность. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
правительство Михаил Мишустин отставка
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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