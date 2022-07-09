Reuters узнал о решении Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Канада приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, из Оттавы в Берлин поступил «положительный сигнал». Вначале турбину планируют направить Германии, после чего передадут «Газпрому». Это позволит Канаде не нарушать санкции, подчеркнул Reuters.
Siemens Energy отказалась комментировать эту информацию.
Ранее The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника также сообщила, что Канада и Германия близки к достижению соглашения о возврате газовой турбины, с отсутствием которой Россия связывает свое решение сократить прокачку газа в Германию.
По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины.
Reuters со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики 8 июля сообщил, что Украина призвала Канаду не передавать турбины для газопровода «Северный поток», поскольку этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России.
В середине июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин. Изначально они были снижены с 167 млн до 100 млн куб. м, а затем и до 67 млн куб. м газа в сутки.
В Siemens и правительстве Германии предположили, что сокращение произошло по политическим причинам. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.
Оператор проекта Nord Stream AG 1 июля предупредил, что обе нитки газопровода «Северный поток» 11–21 июля будут остановлены для плановой профилактики.
Министр экономики Германии Роберт Хабек 7 июля призвал канадское правительство вернуть турбину «Газпрому» и предложил отправить ее в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». По его словам, мощности «Северного потока» необходимы стране, чтобы заполнить хранилища газом к зиме.
«Северный поток» — газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Строительство началось в 2010 году, поставки газа по обеим ниткам стартовали осенью 2012 года. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год.