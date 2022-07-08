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The Globe and Mail узнала о близости Канады и ФРГ к соглашению о турбине

Страны близки к тому, чтобы достичь соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию. Оттава и Берлин ведут переговоры с Киевом, который возражает против обхода санкций со стороны Канады
«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить

Канада и Германия приблизились к достижению соглашения, которое позволит вернуть газовую турбину для «Северного потока» в Россию, с отсутствием которой Москва связывает свое решение сократить прокачку газа в Германию по трубопроводу, пишет газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

Двигатель немецкой компании Siemens Energy ремонтируется на заводе в Монреале. Его возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за военных действий на Украине.

По словам чиновника, Оттава и Берлин ведут переговоры с Украиной, которая выступает против обхода санкций ради возврата турбины. Он отметил, что все стороны работают над «положительным решением» вопроса. В посольстве Украины в Канаде, в свою очередь, рассчитывают, что страна останется привержена применению санкций в полном объеме, пишет издание.

Собеседник газеты утверждает, что у России есть лишний двигатель, который она могла бы ввести в эксплуатацию, но Москва использует находящуюся на ремонте турбину как предлог для оказания экономического давления на Европу. По его мнению, в случае возврата турбины российская сторона больше не сможет прибегнуть к этой отговорке.

8 июня агентство Reuters сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что из Канады в немецкое правительство поступил «положительный сигнал». По его словам, решение о возврате турбины уже принято. Сначала двигатель планируется отправить в Германию, которая затем передаст его «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции.

В свою очередь канадский чиновник утверждает, что окончательное решение еще не принято, отметив, что Оттава понимает, что Европа хочет вернуть турбину, чтобы пополнить запасы российского газа перед зимой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует посетить Канаду 22 и 23 августа, чтобы обсудить экспорт сжиженного природного газа в Европу. По словам немецкого чиновника, на которого ссылается The Globe and Mail, Берлин надеется, что вопрос удастся уладить до этого визита.

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В Кремле в пятницу отвергли «любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия выполняет взятые на себя обязательства и «по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы».

Издание Politico, в свою очередь, сообщило со ссылкой на письмо министра энергетики Украины Германа Галущенко, датированное 23 июня и адресованное правительству Канады, в котором украинская сторона просит не исключать из санкций турбину. В Киеве напомнили, что Россия может качать газ транзитом через Украину, но не желает этим пользоваться.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м.

Помимо того, Россия с 11 по 21 июля приостановит прокачку по трубопроводу для плановой профилактики. В Германии опасаются, что российская сторона после этого вовсе перекроет газ. В частности, такую возможность не исключали министр экономики и глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

В Кремле в ответ на опасения Берлина заверяли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

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Теги
Елена Чернышова
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