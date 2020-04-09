Кредиты, отсрочки и выплаты: как страны помогают людям во время пандемии
Россия
Предложения о мерах поддержки россиян и бизнеса назвал президент Владимир Путин в конце марта в своем первом обращении к гражданам, посвященном пандемии. Вслед за этим правительство и Госдума начали работать над документами, реализующими эти меры.
- В стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Нерабочие дни не касаются предприятий и служб жизнеобеспечения.
- Малому и среднему бизнесу дали отсрочку при оплате налогов, кроме НДС, полугодовой мораторий на заявления кредиторов о банкротстве и взыскание штрафов, а также обещали снизить размер страховых взносов.
- Семьям, имеющим право на маткапитал, пообещали ежемесячные выплаты по 5 тыс. руб., а пособие по безработице и минимальные выплаты по больничному решили дотянуть до размера МРОТ (12 130 руб. — РБК).
- Анонсированные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет начнутся в июне, на месяц раньше запланированного срока (размер пособия — 50% регионального прожиточного минимума ребенка). Для временно безработных родителей пособие будет назначаться без учета доходов за прошлый год.
- Для тех, кто оказался в трудной ситуации, предусмотрели кредитные каникулы. Максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право обратиться с требованием об изменении условий договора, — 250 тыс. руб. для потребительских кредитов, 600 тыс. руб. для автомобильных кредитов и 1,5 млн руб.
для ипотеки.
- О дополнительных мерах поддержки объявили и на региональном уровне. Например, москвичам, потерявшим работу из-за пандемии, пообещали пособие в размере 19,5 тыс. руб.