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Кредиты, отсрочки и выплаты: как страны помогают людям во время пандемии

На фоне пандемии коронавируса мировая экономика вошла в состояние рецессии, признали в МВФ. Люди теряют работу, страдают целые отрасли. РБК рассмотрел несколько примеров, как страны помогают экономике и гражданам
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Россия

Предложения о мерах поддержки россиян и бизнеса назвал президент Владимир Путин в конце марта в своем первом обращении к гражданам, посвященном пандемии. Вслед за этим правительство и Госдума начали работать над документами, реализующими эти меры.

  • В стране до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Нерабочие дни не касаются предприятий и служб жизнеобеспечения.
  • Малому и среднему бизнесу дали отсрочку при оплате налогов, кроме НДС, полугодовой мораторий на заявления кредиторов о банкротстве и взыскание штрафов, а также обещали снизить размер страховых взносов.
  • Семьям, имеющим право на маткапитал, пообещали ежемесячные выплаты по 5 тыс. руб., а пособие по безработице и минимальные выплаты по больничному решили дотянуть до размера МРОТ (12 130 руб. — РБК).
  • Анонсированные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет начнутся в июне, на месяц раньше запланированного срока (размер пособия — 50% регионального прожиточного минимума ребенка). Для временно безработных родителей пособие будет назначаться без учета доходов за прошлый год.
  • Для тех, кто оказался в трудной ситуации, предусмотрели кредитные каникулы. Максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право обратиться с требованием об изменении условий договора, — 250 тыс. руб. для потребительских кредитов, 600 тыс. руб. для автомобильных кредитов и 1,5 млн руб.
    для ипотеки.
  • О дополнительных мерах поддержки объявили и на региональном уровне. Например, москвичам, потерявшим работу из-за пандемии, пообещали пособие в размере 19,5 тыс. руб.

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Южная Корея

Власти пообещали единовременные выплаты, которые будут выдаваться на основе уровня дохода семьи. Мера может коснуться двух третей домохозяйств. Максимальная сумма предусмотрена для семей из четырех человек и более: они смогут рассчитывать на 1 млн вон (около $800). Кроме того, в стране предусмотрели программу ссуд на сумму до $8100 под низкие проценты (стоимость программы — 10 млрд вон). Еще 100 трлн вон (более $80 млрд) направят на поддержку бизнеса.

США

В стране объявлены масштабные меры поддержки населения и бизнеса. Президент Дональд Трамп подписал закон о стимулирующей программе стоимостью $2 трлн, в эту сумму входят:

  • единовременные выплаты в размере $1,2 тыс. тем американцам, чей доход не превышает $75 тыс. в год (предусмотрены и выплаты семьям с детьми, по $500 на каждого ребенка);
  • расширенное страхование от безработицы;
  • финансирование медицины и другие меры.

Власти США уже заподозрили, что предусмотренной суммы будет недостаточно. Людей, обратившихся за пособием по безработице, становится все больше: только с 14 по 28 марта заявления подали около 10 млн человек.

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Великобритания

На поддержку бизнеса пойдут £330 млрд (около $400 млрд). Министр финансов Риши Сунак пояснил, что предприниматели смогут получить кредит на хороших условиях для оплаты аренды или покрытия расходов на зарплаты. Предусмотрены и разовые гранты от £10 тыс. до £25 тыс.  (от $12 тыс. до $30 тыс.) для малого и среднего бизнеса. Граждан, пострадавших от эпидемии, решили освободить на три месяца от взносов по ипотеке.

Италия

В марте власти приняли решение выделить €25 млрд на поддержку кредитования и помощь гражданам.

  • Семьям, пострадавшим от пандемии, разрешили приостановить выплаты по ипотеке.
  • Сезонным работникам и самозанятым пообещали выплаты в размере €600 и такие же суммы — семьям с детьми в качестве пособия для оплаты услуг няни.
  • Часть выделенных средств была призвана поддержать банковские кредиты для бизнеса объемом €340 млрд. В апреле власти решили расширить программу и довести объем поддерживаемых государством кредитов до €750 млрд.

Китай

КНР, первой столкнувшаяся с эпидемией нового коронавируса, cделала ставку на помощь банкам, бизнесу и органам власти в регионах, чтобы поддержать рост экономики.

  • Весной власти объявили о финансовой поддержке малых и средних предприятий в размере 3 трлн юаней (более $420 млрд).
  • Народный банк Китая ослабил требования к резервам малых и средних банков, им также дополнительно пообещали выделить 1 трлн юаней (более $140 млрд).
  • Этому предшествовали февральские меры, в числе которых были вливания ликвидности в рынок со стороны Народного банка и дешевые кредиты ключевым компаниям.

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Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, пандемия, экономика, рецессия, МВФ, пособия
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