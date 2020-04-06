Пандемия коронавируса , 06 апр, 14:59
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Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций
Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей дали отсрочку по уплате налогов на полгода. Продлен мораторий на налоговые проверки и сроки подачи деклараций, следует из постановления кабмина
Правительство предоставило бизнесу отсрочку налогам и страховым взносам, продлило мораторий на налоговые проверки, а также перенесло сроки сдачи деклараций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Изменения вступают в силу со дня публикации постановления.
Отсрочка по налогам
- Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) из реестра малого и среднего бизнеса и относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям получили отсрочку на шесть месяцев по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) за 2019 год;
- ИП дали отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца. Уплата страховых взносов ИП с доходами выше 300 тыс. руб. перенесена на четыре месяца;
- Срок уплаты патентов, который выпадал на второй квартал, перенесен на четыре месяца;
- Уплата налогов (кроме НДС, налога для самозанятых и налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей за март и первый квартал 2020 года перенесена на шесть месяцев, за апрель—июнь и второй квартал и первое полугодие 2020 года — на четыре месяца;
- Крайний срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал перенесен на 30 октября, за второй квартал — на 30 декабря;
- Микропредприятия получили отсрочку по страховым взносам за март—май 2020 года на шесть месяцев; а за июнь—июль 2020 года — на четыре месяца. Дополнительно для таких микропредприятий продлены сроки уплаты взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за март—май 2020 года на шесть месяцев, за июнь—июль — на четыре месяца;