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Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций

Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей дали отсрочку по уплате налогов на полгода. Продлен мораторий на налоговые проверки и сроки подачи деклараций, следует из постановления кабмина
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Правительство предоставило бизнесу отсрочку налогам и страховым взносам, продлило мораторий на налоговые проверки, а также перенесло сроки сдачи деклараций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Изменения вступают в силу со дня публикации постановления.

Отсрочка по налогам

  • Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) из реестра малого и среднего бизнеса и относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям получили отсрочку на шесть месяцев по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) за 2019 год;
  • ИП дали отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца. Уплата страховых взносов ИП с доходами выше 300 тыс. руб. перенесена на четыре месяца;
  • Срок уплаты патентов, который выпадал на второй квартал, перенесен на четыре месяца;
  • Уплата налогов (кроме НДС, налога для самозанятых и налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей за март и первый квартал 2020 года перенесена на шесть месяцев, за апрель—июнь и второй квартал и первое полугодие 2020 года — на четыре месяца;
  • Крайний срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал перенесен на 30 октября, за второй квартал — на 30 декабря;
  • Микропредприятия получили отсрочку по страховым взносам за март—май 2020 года на шесть месяцев; а за июнь—июль 2020 года — на четыре месяца. Дополнительно для таких микропредприятий продлены сроки уплаты взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за март—май 2020 года на шесть месяцев, за июнь—июль — на четыре месяца;

Мораторий на проверки и наказания

  • До 31 мая введен мораторий на выездные и повторные налоговые проверки, включая проверки сделок между взаимозависимыми лицами и соблюдения валютного законодательства (за исключением случаев, когда срок давности истекает до 1 июня);
  • Отменена ответственность за нарушения и непредставление сведений по требованию налоговой, допущенные с 1 марта по 31 мая;
  • До 31 марта ФНС не будет приостанавливать операции по счетам и электронные переводы;
  • С частных медицинских клиник, освобожденных от налога на прибыль, не будут принудительно взимать налоги и взносы;
  • Сроки отправки требований об уплате страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов увеличены на шесть месяцев;
  • Фонд социального страхования (ФСС) на основе информации от налоговых органов может дать отсрочку по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Перенесены сроки сдачи деклараций

  • На три месяца продлен срок сдачи налоговых деклараций (за исключением НДС), а также налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физлиц, расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской отчетности, срок подачи которой приходится на март—май 2020 года;

В частности, срок представления физлицами налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ перенесен с 30 апреля на 30 июля.

  • Срок подачи деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал продлен до 15 мая;
  • Срок предоставления пояснений по требованиям, полученным с 1 марта до 31 мая продлен на 20 рабочих дней, пояснений в рамках камеральных проверок деклараций по НДС по требованиям, полученным с 1 марта до 31 мая, — на 10 рабочих дней;
  • На три месяца продлен срок предоставления банками и другими финансовыми организациями информации о счетах нерезидентов за 2019 и предыдущие отчетные годы в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией;
  • На три месяца продлен срок предоставления заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

ФНС приостановила прием граждан до 30 апреля и призвала подавать декларации и платить налоги онлайн. Те, у кого нет личного кабинета, могут заплатить налог банковской картой с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, проверки, декларации, господдержка бизнеса
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