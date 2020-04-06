Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций

Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей дали отсрочку по уплате налогов на полгода. Продлен мораторий на налоговые проверки и сроки подачи деклараций, следует из постановления кабмина

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Правительство предоставило бизнесу отсрочку налогам и страховым взносам, продлило мораторий на налоговые проверки, а также перенесло сроки сдачи деклараций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Изменения вступают в силу со дня публикации постановления.

Отсрочка по налогам