Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Максимальный размер пособия по безработице в России на 2020 год увеличен до 12 130 руб. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации. Ранее пособие было ограничено верхней планкой в 8 тыс. руб.

Минимальный размер пособия составит 1500 руб. Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования.

Увеличения пособия по безработице потребовал Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам 25 марта. Он заявил, что выплата должна быть приравнена к МРОТ, который составляет 12,13 тыс. руб.

Это решение, по словам президента, необходимо в качестве меры поддержки населения во время распространения коронавирусной инфекции.