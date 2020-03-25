Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Меры поддержки населения
- Все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев должны продлеваться автоматически без дополнительных справок.
- Выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников.
- С апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно.
- Обещанные Путиным в январском послании Федеральному собранию выплаты на детей от 3 до 7 лет будут осуществляться не с июля, а с июня
- Устанавливается новая норма выплаты по больничному — не менее МРОТ (12 130 руб. — РБК) в месяц до конца 2020 года.
- Пособие по безработице будет увеличено до размера МРОТ.
- Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, оказавшихся в сложной экономической ситуации (при сокращении месячного дохода, более чем на 30%) и для индивидуальных предпринимателей.
- Пересмотр процедуры банкротства.
Меры поддержки бизнеса
- Предоставить отстрочу по всем налогам за исключением НДС на полгода для средних и малых предприятий.
- Для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, вводится полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взысканий штрафов.
- Правительству поручено вести мониторинг ситуации и расширять перечень отраслей, нуждающихся в поддержке.
- Снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже — ставка останется прежней — 30%.