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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Главное — в материале РБК
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Меры поддержки населения

  • Все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев должны продлеваться автоматически без дополнительных справок.
  • Выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников.
  • С апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно.
  • Обещанные Путиным в январском послании Федеральному собранию выплаты на детей от 3 до 7 лет будут осуществляться не с июля, а с июня
  • Устанавливается новая норма выплаты по больничному — не менее МРОТ (12 130 руб. — РБК) в месяц до конца 2020 года.
  • Пособие по безработице будет увеличено до размера МРОТ.
  • Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, оказавшихся в сложной экономической ситуации (при сокращении месячного дохода, более чем на 30%) и для индивидуальных предпринимателей.
  • Пересмотр процедуры банкротства.

Меры поддержки бизнеса

  • Предоставить отстрочу по всем налогам за исключением НДС на полгода для средних и малых предприятий.
  • Для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, вводится полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взысканий штрафов.
  • Правительству поручено вести мониторинг ситуации и расширять перечень отраслей, нуждающихся в поддержке.
  • Снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже — ставка останется прежней — 30%.

Налоги на доходы

  • Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета предусмотреть ставку налогов в 15%.
  • Для граждан, общий объем вкладов и вложений в долговые ценные бумаги которых превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в 13%.

Дополнительные ограничительные меры

  • Голосование по поправкам в Конституцию, ранее назначенное на 22 апреля, будет перенесено.

Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Политика

  • Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Магазины, аптеки, транспорт и органы власти продолжат работу.

В связи с чем Владимир Путин выступал с обращениями к гражданам

Президент Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений.

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Путин, коронавирус, Россия
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