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Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

В администрации Трампа надеются, что позитивное влияние этих мер на опустошенную коронавирусом экономику превысит $4 трлн
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Фото: Mario Tama / Getty Images

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT). По данным издания, деньги планируется направить как на прямые выплаты семьям с низким и средним уровнем дохода и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и целых штатов, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наконец-то мы заключили сделку. По сути, речь идет об инвестициях в нашу страну в объеме времен войны», — заявил журналистам лидер большинства в сенате, республиканец Митч Макконнелл.

NYT отмечает, что соглашение о рекордном в современной истории США пакете стимулирующих мер удалось заключить после «яростных торгов», которые вели глава Минфина США Стивен Мнучин и лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер. Сенаторы-демократы дважды заблокировали заключение сделки, добиваясь усиления мер по поддержке работников и права надзора за расходами создаваемого фонда поддержки переживающих трудности предприятий объемом в $500 млрд.

Итогом достигнутого компромисса стал пакет мер, общая стоимость которых на несколько сот миллиардов долларов превышает размер расходов федерального бюджета США на 2020 год ($1,4 трлн), отмечает NYT. В администрации Трампа надеются, что позитивное влияние этих мер на опустошенную коронавирусом экономику превысит $4 трлн.

«Я говорил с президентом много раз сегодня, и он очень доволен этим решением и тем влиянием, которое оно будет иметь», — заявил, покидая Капитолий, Мнучин.

Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса
Бизнес

Проект соглашения, которое планируется утвердить на голосовании в сенате в среду, предусматривает:

  • оказание финансовой поддержки крупным и малым компаниям, которые потеряли всех или большую часть своих клиентов в последние недели;
  • финансирование вынужденных прекратить работу компаний с целью предотвратить увольнение сотрудников;
  • прямые выплаты в размере $1,2 тыс. лицам с годовым доходом до $75 тыс., при этом семьи с детьми получат еще и выплаты по $500 на каждого ребенка;
  • временное увеличение пособий лишившимся работы;
  • выплату пособий тем, кому урезали зарплату.

Условия соглашения исключают возможность оказания финансовой поддержки компания, принадлежащим членам семьи Трампа или другим высокопоставленным чиновникам. Кроме того, принявшие деньги от государства компании должны будут отказаться от любых форм выкупа своих акций на все время пользования государственными средствами плюс один год.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, США
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