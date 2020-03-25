Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

В администрации Трампа надеются, что позитивное влияние этих мер на опустошенную коронавирусом экономику превысит $4 трлн

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Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT). По данным издания, деньги планируется направить как на прямые выплаты семьям с низким и средним уровнем дохода и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и целых штатов, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Наконец-то мы заключили сделку. По сути, речь идет об инвестициях в нашу страну в объеме времен войны», — заявил журналистам лидер большинства в сенате, республиканец Митч Макконнелл.

NYT отмечает, что соглашение о рекордном в современной истории США пакете стимулирующих мер удалось заключить после «яростных торгов», которые вели глава Минфина США Стивен Мнучин и лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер. Сенаторы-демократы дважды заблокировали заключение сделки, добиваясь усиления мер по поддержке работников и права надзора за расходами создаваемого фонда поддержки переживающих трудности предприятий объемом в $500 млрд.

Итогом достигнутого компромисса стал пакет мер, общая стоимость которых на несколько сот миллиардов долларов превышает размер расходов федерального бюджета США на 2020 год ($1,4 трлн), отмечает NYT. В администрации Трампа надеются, что позитивное влияние этих мер на опустошенную коронавирусом экономику превысит $4 трлн.

«Я говорил с президентом много раз сегодня, и он очень доволен этим решением и тем влиянием, которое оно будет иметь», — заявил, покидая Капитолий, Мнучин.