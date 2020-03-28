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Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Этот пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который «обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям».

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

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Так, граждане с годовым доходом до $75 тыс. должны получить прямые выплаты в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по $500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса будет выделено $367 млрд, еще $130 млрд пойдет на нужды больниц.

Ранее 27 марта законопроект поддержала палата представителей, а за несколько дней до этого — американский сенат. Администрация Трампа согласовала с сенатом меры по поддержке экономики страны 25 марта.

Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в США превысило 97 тыс. Страна вышла на первое место по этому показателю, обогнав Италию и Китай. На этом фоне промышленный индекс Dow Jones потерял более 900 пунктов, обвалившись на 4%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. S&P 500 упал более чем на 3%, до 2541,47 пункта, а NASDAQ опустился до 7561 пунктов (минус 3,61%).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Трамп, объясняя выход США на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, заявил, что это произошло из-за числа сделанных в стране тестов. По данным проекта COVID Tracking Project, по состоянию на 27 марта в США их сделали более 625 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, коронавирус, Дональд Трамп
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