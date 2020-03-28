Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Этот пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории страны. Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который «обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям».

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

Так, граждане с годовым доходом до $75 тыс. должны получить прямые выплаты в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — выплаты по $500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса будет выделено $367 млрд, еще $130 млрд пойдет на нужды больниц.