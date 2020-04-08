Как Ухань открылся после карантина. Фоторепортаж
Ухань закрыли 23 января. Этот город стал первым, где была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, источником которой стал новый коронавирус
На фото: пункт оплаты на скоростной трассе
19 марта власти КНР сообщили, что в Ухане впервые не выявлено новых заболевших за сутки
На фото: очередь на железнодорожную станцию
8 апреля открыли автомобильные выезды из города, возобновились автобусные и железнодорожные перевозки, заработал аэропорт. Перед этим все транспортные объекты и инфраструктуру продезинфицировали
На фото: пассажиры в международном аэропорту Уханя (Тяньхэ)
Первым самолетом, который принял аэропорт Уханя утром, стал борт Xiamen Airlines, выполнивший рейс из провинции Чжэцзян
Покидать Ухань разрешили только людям с отрицательным результатом теста на COVID-19
В конце марта в городе частично восстановили работу общественного транспорта, предприятий и магазинов. Образовательные учреждения оставили закрытыми на неопределенное время
7 апреля на территории Китая впервые не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса на 8 апреля, всего за время эпидемии в Китае заразилось более 82 тыс. человек, в провинции Хубэй (с центром в Ухане) — более 67 тыс. человек.
На фото: остановка в Ухане поезда Сиань — Гуанчжоу