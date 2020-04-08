Как Ухань открылся после карантина. Фоторепортаж

8 апреля власти Китая открыли выезд из Уханя, первого в мире города, где была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Он был закрыт с конца января. Ранее в Ухане частично возобновило работу метро. Как люди возвращаются к поездкам — в фоторепортаже РБК

Ухань закрыли 23 января. Этот город стал первым, где была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, источником которой стал новый коронавирус На фото: пункт оплаты на скоростной трассе 19 марта власти КНР сообщили, что в Ухане впервые не выявлено новых заболевших за сутки На фото: очередь на железнодорожную станцию 8 апреля открыли автомобильные выезды из города, возобновились автобусные и железнодорожные перевозки, заработал аэропорт. Перед этим все транспортные объекты и инфраструктуру продезинфицировали На фото: пассажиры в международном аэропорту Уханя (Тяньхэ) Первым самолетом, который принял аэропорт Уханя утром, стал борт Xiamen Airlines, выполнивший рейс из провинции Чжэцзян​ Покидать Ухань разрешили только людям с отрицательным результатом теста на COVID-19 В конце марта в городе частично восстановили работу общественного транспорта, предприятий и магазинов. Образовательные учреждения оставили закрытыми на неопределенное время 7 апреля на территории Китая впервые не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса на 8 апреля, всего за время эпидемии в Китае заразилось более 82 тыс. человек, в провинции Хубэй (с центром в Ухане) — более 67 тыс. человек. На фото: остановка в Ухане поезда Сиань — Гуанчжоу