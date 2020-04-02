Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за минувшую неделю составило 6,65 млн. Это новый рекорд в истории американского рынка труда. Предыдущий, 3,3 млн человек, просуществовал лишь неделю

Фото: John Minchillo / AP

За неделю, завершившуюся 28 марта, за первоначальным пособием по безработице в органы занятости обратились 6,65 млн американцев (с поправкой на сезонность), сообщил Минтруд США. По меркам США это огромный показатель: в нормальное время он не превышает 300 тыс. обращений в неделю.

Предыдущий рекорд был установлен неделю назад — 3,3 млн первичных заявок на пособие. Он побил рекорд 1982 года — всего лишь 695 тыс. заявок.

Банки Goldman Sachs и Bank of America ожидали, что количество обращений за пособием по безработице за минувшую неделю составит 5,5–6 млн. Консенсус-прогноз составлял 3,8 млн.

Из данных Минтруда США следует, что за две недели лишились работы около 10 млн американцев.