«Росгеология» на 25% снизила зарплаты сотрудникам из-за падения заказов

Из-за падения объемов геологоразведочных работ холдинг сокращает в центральном аппарате рабочее время на 25%, а также зарплаты. Компания не исключает оптимизацию персонала, но она коснется только административных кадров

Фото: ao_rosgeo / Instagram

Государственный холдинг «Росгеология», специализирующийся на геологоразведке и сервисных работах, перевел персонал на неполную рабочую неделю и планирует сокращение сотрудников. Об этом РБК рассказали два источника, близких к компании, и подтвердили два федеральных чиновника.

Источник, близкий к компании, сказал РБК, что сокращение зарплат было на 30%. Два федеральных чиновника утверждают, что сокращения и вовсе составили 40%.

«В апреле около 60% сотрудников московского офиса «Росгеологии», включая всех руководителей компании, были переведены на неполную рабочую неделю (рабочее время было сокращено на 25%) сроком на три месяца», — сообщил РБК директор по связям с общественностью «Росгеологии» Александр Шадрин.

Согласно статье 93 Трудового кодекса, при работе на условиях неполного рабочего времени размер зарплаты работника пропорционален отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.