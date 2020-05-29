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«Росгеология» на 25% снизила зарплаты сотрудникам из-за падения заказов

Из-за падения объемов геологоразведочных работ холдинг сокращает в центральном аппарате рабочее время на 25%, а также зарплаты. Компания не исключает оптимизацию персонала, но она коснется только административных кадров
Фото: ao_rosgeo / Instagram
Фото: ao_rosgeo / Instagram

Государственный холдинг «Росгеология», специализирующийся на геологоразведке и сервисных работах, перевел персонал на неполную рабочую неделю и планирует сокращение сотрудников. Об этом РБК рассказали два источника, близких к компании, и подтвердили два федеральных чиновника.

Источник, близкий к компании, сказал РБК, что сокращение зарплат было на 30%. Два федеральных чиновника утверждают, что сокращения и вовсе составили 40%.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«В апреле около 60% сотрудников московского офиса «Росгеологии», включая всех руководителей компании, были переведены на неполную рабочую неделю (рабочее время было сокращено на 25%) сроком на три месяца», — сообщил РБК директор по связям с общественностью «Росгеологии» Александр Шадрин.

Согласно статье 93 Трудового кодекса, при работе на условиях неполного рабочего времени размер зарплаты работника пропорционален отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Почему «Росгеология» вынуждена сокращать зарплаты и персонал

Причины такого решения — необходимость сокращения непроизводственных затрат в связи с падением объема геологоразведочных работ из-за пандемии коронавируса. «Среди предпринимаемых мер — оптимизация работы центрального офиса компании, насчитывающего чуть менее 500 сотрудников», — сказал Шадрин. В связи с пандемией почти все сотрудники центрального офиса (более 90%) работают в удаленном режиме — за исключением работников, обеспечивающих критически важные функции.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

По словам Шадрина, сейчас «Росгеология» не проводит сокращения ни в московском офисе, ни на дочерних предприятиях, но не исключает такую возможность в будущем. «Возможная дальнейшая оптимизация численности не коснется производственных подразделений, а затронет лишь аппарат управления центрального офиса и административный персонал дочерних предприятий», — сообщил он.

С 1 мая начала действовать сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в рамках которой российские нефтяные компании с 1 мая должны были снизить производство на 1,8 млн барр., до 8,5 млн барр. в сутки. Снижение добычи подразумевает сокращение затрат на геологоразведку.

Представитель Минприроды («Росгеология» находится в ведении этого министерства) сообщил, что наблюдательный совет госкомпании отвечает только за утверждение стратегии и финансовых результатов, но не за ее операционное управление, к которому относятся и решения о сокращении персонала или окладов. «Это внутреннее дело компании», — отметил он.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Из-за эпидемии коронавируса режим неполной занятости планировали ввести и в РЖД, говорил глава компании Олег Белозеров в интервью корпоративному изданию «Гудок» 27 апреля. «В будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру — применение режима неполной занятости», — сказал он. На совещании 7 мая у президента Владимира Путина он сообщил, что такая мера позволит сохранить рабочие места. Белозеров оценил ущерб «дочки» РЖД Федеральная пассажирская компания из-за снижения пассажирских перевозок в 100 млрд руб.

Минтруд подготовил проект постановления правительства об особом порядке увольнения сотрудников в условиях пандемии. Он предполагает, что работодателям будут запрещать отправлять людей в простой или увольнять в период вынужденной приостановки деятельности компании. В случае сокращения численности или штата само увольнение должно происходить только после завершения ограничительных мер.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как «Росгеология» просила господдержку

«Росгеология», которую в апреле 2019 года возглавил бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, в прошлом году неоднократно просила господдержки, но пока безуспешно:

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  • Минфин в январе 2020 года дал отрицательное заключение на просьбу главы компании о докапитализации на 25 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией ведомства. Минфин тогда отметил, что сумма неосвоенных средств из бюджета для финансирования «Росгеологии» по госконтрактам растет.
  • Минфин указал, что эта компания — единственный исполнитель госзаказов Роснедр по воспроизводству минерально-сырьевой базы и геологическому изучению недр. По данным ведомства, в 2019 году «Росгеология» получила 137 контрактов на 20,84 млрд руб., а в 2020 году продолжатся работы по 69 госконтрактам на 9,41 млрд руб., а также планируется заключить еще 32 госконтракта на 2,06 млрд руб. Но источник, близкий к Роснедрам, сообщил РБК, что новые госконтракты на геологоразведку будут отложены на 2021 год из-за кризиса.
  • В конце декабря 2019 года Горьков попросил у занимавшего пост премьер-министра Дмитрия Медведева выделить компании 65 млрд руб. из ФНБ в 2020–2022 годах на расширение геологоразведки, чтобы избежать угрозы необратимого снижения добычи полезных ископаемых в течение пяти–семи лет. Но и эта просьба была отклонена.
  • «Росгеология» столкнулась с резким падением числа заказов на геологоразведку в 2020 году и уже нарушила ряд ковенант по кредитам, а некоторые ее дочерние общества находятся на грани банкротства, написал Горьков в правительство 13 апреля. «С начала 2020 года зарубежные и российские недропользователи отменили «перспективные» конкурсы на ГРР (геологоразведочные работы. — РБК) на 30 млрд руб., что в годовом выражении составляет более 35% от выручки компании. Кризис на коммерческом рынке геологоразведочных работ уже сейчас ставит ряд предприятий холдинга на грань банкротства с последующим переходом субсидиарной ответственности на «Росгеологию», — предупреждал он (цитата по «Коммерсанту»). О реакции правительства на это обращение не сообщалось.
Автор: Людмила Подобедова
Теги: Росгеология, сокращение зарплат, массовые сокращения
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