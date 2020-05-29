Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии
Минтруд подготовил проект постановления правительства об особом порядке увольнения сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.
- По действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день.
- Проект постановления предлагает запретить работодателям отправлять сотрудников в простой или увольнять в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. В случае сокращения численности или штата само увольнение должно происходить только после завершения ограничительных мер.
- Минтруд также предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении режима работы (например, режима неполного рабочего дня) с двух месяцев до двух недель.
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
В условиях пандемии коронавируса власти могут провести голосование по поправкам в Конституцию, используя площадки на открытом воздухе. Такую идею Роспотребнадзор уже согласовал с ЦИК.