Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Правила увольнений в условиях пандемии, власти предложили провести голосование по поправкам к Конституции на открытом воздухе, Трамп пригрозил закрыть Twitter; главные новости — в обзоре РБК

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд подготовил проект постановления правительства об особом порядке увольнения сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

По действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день.

Проект постановления предлагает запретить работодателям отправлять сотрудников в простой или увольнять в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. В случае сокращения численности или штата само увольнение должно происходить только после завершения ограничительных мер.

Минтруд также предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении режима работы (например, режима неполного рабочего дня) с двух месяцев до двух недель.

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

В условиях пандемии коронавируса власти могут провести голосование по поправкам в Конституцию, используя площадки на открытом воздухе. Такую идею Роспотребнадзор уже согласовал с ЦИК.