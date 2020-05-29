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Общество ,  
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Правила увольнений в условиях пандемии, власти предложили провести голосование по поправкам к Конституции на открытом воздухе, Трамп пригрозил закрыть Twitter; главные новости — в обзоре РБК

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд подготовил проект постановления правительства об особом порядке увольнения сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Отступающее от Трудового кодекса регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

  • По действующему законодательству у работодателя есть три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день.
  • Проект постановления предлагает запретить работодателям отправлять сотрудников в простой или увольнять в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. В случае сокращения численности или штата само увольнение должно происходить только после завершения ограничительных мер.
  • Минтруд также предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении режима работы (например, режима неполного рабочего дня) с двух месяцев до двух недель.

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

В условиях пандемии коронавируса власти могут провести голосование по поправкам в Конституцию, используя площадки на открытом воздухе. Такую идею Роспотребнадзор уже согласовал с ЦИК.

  • В частности, такую площадку можно будет оборудовать перед зданием, где обычно находится избирательный участок. Возле каждой из них должна быть санитарная комната, где можно будет помыть руки.
  • На подходе к площадке должна быть организован температурный контроль. Граждан с повышенной температурой будут отправлять в отдельное помещение для голосования.
  • О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил 15 января. Уже к середине марта законопроект о поправках одобрили все законодательные органы, а Конституционный суд признал их законными. Однако перед вступлением поправок в силу должно пройти голосование, дата которого пока официально не назначена из-за пандемии.

Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США

После того как Twitter пометил несколько твитов американского президента значком о содержании в сообщении недостоверной информации, Дональд Трамп заявил о планах закрыть соцсеть.

  • «Я думаю, что я мог бы закрыть его (Twitter. — РБК). Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — сказал президент.
  • При этом удалять свой аккаунт в Twitter он отказался. По его словам, соцсеть необходима, чтобы опровергать информацию, которая была искажена журналистами. «Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно», — сказал Трамп, который неоднократно отвечал на критические публикации в СМИ, называя их фейковыми.
  • Заявление президента прозвучало вскоре после того, как он подписал приказ о регулировании соцсетей. Он позволяет властям США привлекать сети к ответственности за то, как они модерируют контент на своих платформах.

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, отчитываясь о проделанной работе, перефразировал фразу «чемодан, вокзал, Россия».

  • По его словам, руководство области начало чистить ряды регионального отделения партии «Единая Россия». «У нас осталось достаточное количество людей, которых мы убрали от серых схем, от потоков. [Мы] все это разрушили. <…> Все люди заменены», — заявил губернатор.
  • «Тем, кого поменяли, безусловно, есть что терять. Они хотят вернуть нас в прошлое. Но тем, кто хочет вернуть нас в прошлое, — чемодан, вокзал, другой регион. Здесь не будет больше повторений», — пообещал Артамонов.
  • Ранее липецкий губернатор стал автором другого громкого высказывания. В Сети появилась аудиозапись, на которой Артамонов говорит про оборудование для дезинфекции: «Страшная штука должна способствовать разгону людей». Власти региона заявили, что эти слова вырваны из контекста, а дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные места.
Автор: Сергей Витько
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