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Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. По его словам, подобный законопроект планируют обсуждать на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 мая. .

«У нас есть информация от источников из правительства Российской Федерации о том, что подобный законопроект будет вынесен», — сказал он.   Кравченко подчеркнул, что он лично не видел текст законопроекта. «Самого законопроекта я не видел, и он не опубликован. Но такие намерения озвучиваются и представителями объединения работодателей», — сказал он.

Президент Конфедерации труда отметил, что профсоюзная сторона выступит категорически против подобной инициативы. «При увольнении при существующем положении дел увольняемый сохраняет двухмесячный заработок. При изменении он будет получать некое двухнедельное пособие. В существующей ситуации на рынке труда, увольняемые могут быть лишены важнейшей меры поддержки в качестве двухмесячного оклада», — добавил он.

Кравченко уточнил, что с точки зрения остальных интересов наемных работников уменьшение срока уведомления об увольнении также не соответствует договоренностям, которые зафиксированы в трудовом кодексе. «Это возможность увольняемым подыскать новое место работы, возможность изменения экономической конъюнктуры на предприятии, возможность получить предложение о новом рабочем месте, в том числе в рамках же того предприятия. Это важнейшее социальное завоевание, я не думаю, что правительствую и объединению работодателей получится просто его отменить», — заключил он.

О том, что профсоюзы обеспокоены этой инициативой и будут выступать против нее, Кравченко также говорил RT.

Правительство отказалось вводить особый порядок увольнений при эпидемии
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Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Ранее РБК сообщал, что Минтруд разработал проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии. Однако тогда камин законопроект не поддержал. Собеседник РБК в правительстве говорил, что такого рода ситуации уже урегулированы действующим законодательством.

Сейчас работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата работников не позднее чем за два месяца до увольнения. Сотрудник дорабатывает этот период, а после получает причитающиеся ему выплаты — выходное пособие в размере средней зарплаты за месяц, за ним также сохраняется заработок на период трудоустройства в течение двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей деятельность РТК.

Теги: новости РБК, профсоюзы, трудовое законодательство
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