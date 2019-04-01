Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

Гендиректором «Росгеологии» стал замминистра экономического развития, экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. Об этом говорится в сообщении Минприроды, поступившем в РБК.

«Ответственная задача возложена на Сергея Николаевича по исполнению миссии «Росгеологии» с использованием новых эффективных управленческих решений», — сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министр подчеркнул, что управленческой команде необходимо решить проблемы «с неисполнением ранее взятых обязательств по важным государственным заданиям».

О том, что Горьков возглавит «Росгеологию» источники РБК сообщили 30 марта. Горьков закончил академию ФСБ в 1994 году, после чего начал работать в коммерческим структурах. Был вице-президентом компании ЮКОС, а также членом совета директоров FESCO. В 2008 году Горьков стал директором департамента кадровой политики Сбербанка, а в 2016 году занял пост председателя «Внешэкономбанка». Замминистра экономического развития Горьков проработал меньше года, с июля 2018-го.

Предыдущий глава «Росгеологии» Роман Панов ушел с поста 21 марта. Уход с должности он связал с «плановой ротацией кадров». Перед увольнением Панова произошел скандал с его заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за видеозапись на сервере Twitch, где он с использованием нецензурной лексики рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации.