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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль не увидел связи роста безработицы с «перегибами» в борьбе с COVID

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в целях сокращения безработицы в России уже проработан и находится в стадии реализации комплекс мер
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Кремле не видят связи роста числа безработных в России с «перегибами» при введении властями регионов ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Рост безработицы в ряде регионов — это объективный процесс. Увязывать с перегибами было бы не корректно», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что в целях сокращения безработицы в России уже проработан и находится в стадии реализации целый комплекс мер.

Накануне, 27 мая, президент Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрированы порядка 1,9 млн безработных. Глава государства признал, что их число в стране растет, но отметил, что в этом «нет ничего для нас неожиданного». В то же время Путин назвал сохранение рабочих мест одним из приоритетов во время борьбы с COVID-19.

Из-за угрозы COVID-19 в большинстве регионов России уже почти два месяца закрыты кафе, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, клубы, фитнес-центры, непродовольственные магазины и т.д. В течение нескольких недель не работали также промышленные предприятия и стройки (в Москве они заработали с 12 мая).

Эксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг
Бизнес
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

В начале мая компания IHS Markit сообщила, что ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, привели к беспрецедентному падению деловой активности в сфере услуг и рекордному сокращению числа рабочих мест.

«Внезапный шок для деловой конъюнктуры стал явно очевиден в апреле, когда приток новых заказов иссяк и компании сокращали занятость исторически рекордными темпами», — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Росстат отмечал рост почти на 80% числа официально зарегистрированных безработных в апреле, с 727 тыс. до 1,3 млн. Из них 1,1 млн человек получают пособие по безработице.

27 мая министр труда Антон Котяков предложил увеличить размер минимального пособия до 4,5 тыс. руб. Путин это предложение поддержал.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, безработица
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