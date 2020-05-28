Кремль не увидел связи роста безработицы с «перегибами» в борьбе с COVID

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в целях сокращения безработицы в России уже проработан и находится в стадии реализации комплекс мер

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Кремле не видят связи роста числа безработных в России с «перегибами» при введении властями регионов ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Рост безработицы в ряде регионов — это объективный процесс. Увязывать с перегибами было бы не корректно», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что в целях сокращения безработицы в России уже проработан и находится в стадии реализации целый комплекс мер.

Накануне, 27 мая, президент Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрированы порядка 1,9 млн безработных. Глава государства признал, что их число в стране растет, но отметил, что в этом «нет ничего для нас неожиданного». В то же время Путин назвал сохранение рабочих мест одним из приоритетов во время борьбы с COVID-19.

Из-за угрозы COVID-19 в большинстве регионов России уже почти два месяца закрыты кафе, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, клубы, фитнес-центры, непродовольственные магазины и т.д. В течение нескольких недель не работали также промышленные предприятия и стройки (в Москве они заработали с 12 мая).