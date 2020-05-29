Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

- Если эпидемия быстро прекратится и кризис ограничится одной волной, безработица вырастет до 6–7%, максимально ударив по сфере услуг и непродовольственной торговле; доходы населения в этом случае снизятся на 2–3%.
- При повторных волнах и затянувшихся ограничительных мерах безработица может достигнуть 8–10% с вовлечением в кризис производства и строительства; в этом случае доходы упадут на 4–6%.
- Всплеск безработицы до 12–15% и падение доходов до 9–12% возможны в случае жесткого карантина во всех регионах и затяжного кризиса всей экономики, включая добычу, металлургию и банки.
Минэкономразвития ожидает рост безработицы с 4,6% в 2019 году до 5,7% в базовом варианте макропрогноза. В 2021 году прогнозируется снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9%, в 2023 году — до 4,7%.
Снижение зарплат вместо увольнений
Верхний прогноз BCG завышен, считает заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Несмотря на заметный спад промышленности, услуг и торговли, безработица в апреле выросла на 1,1 п.п. — это мизерная реакция на шок такой силы, — сказал РБК эксперт. — Если подобное соотношение между шоком и реакцией занятости сохранится, то прогноз по росту безработицы до 10–15% всерьез рассматривать нельзя».
По данным Росстата, промышленное производство упало в апреле на 6,6%, объем платных услуг населению — на 37,9% к апрелю 2019 года. «Если падение производства продолжится и будет достаточно глубоким, безработица подрастет на несколько процентных пунктов», — отметил Капелюшников.
Российские работодатели пока используют традиционные механизмы адаптации: снижают зарплаты, сокращают рабочее время, переводят на дистанционную работу. «В сумме это позволило смягчить удар. Чем больше возможностей получить рабочую силу дешевле, тем меньше у предприятий стимулов к тому, чтобы увольнять работников», — поясняет эксперт.
Особенности российского рынка труда таковы, что он обычно реагирует на рецессию в основном подстройкой зарплаты, а не ростом безработицы, отмечали в 2016 году эксперты ВШЭ. По их данным, это становится возможным за счет большой доли переменной части (премии, бонусы, надбавки) в составе зарплаты.
Текущие меры господдержки пока направлены на то, чтобы сгладить шок. В среднесрочной и долгосрочной перспективе нужно вводить новые формы занятости и переквалифицировать работников, отмечает BCG.
Чтобы сдержать рост увольнений, правительство выдает предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей гранты на выплату зарплат в размере 12,1 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда) в мае и июне на каждого сотрудника. Крупному, среднему, малому бизнесу и ИП из наиболее пострадавших отраслей предлагаются зарплатные кредиты под 0% на полгода и кредиты под 2% с полным списанием вместе с процентами, если предприятие сохранит 90% штата, и списанием 80% при сохранении 80%. 85% таких кредитов будут обеспечены госгарантией.
Максимальное пособие по безработице в России увеличено с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб. Президент поддержал предложение Минтруда увеличить минимальный размер пособия с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. В Москве и Московской области пособие увеличено до 19,5 тыс. и 15,5 тыс. руб. соответственно на период карантина.
Помимо резкого роста безработицы, пандемия ускорила долгосрочные изменения — автоматизацию и распространение удаленных режимов работы. Кризис углубит квалификационную яму — когда предложение на рынке труда не отвечает спросу, предупреждают эксперты BCG. Только из-за квалификационной ямы Россия, по их оценке, может потерять 0,6% ВВП в краткосрочном периоде из-за «коронакризиса». Без перенастройки политики на рынке труда потери ВВП могут вырасти втрое — до 1,8% ВВП.