Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

Безработица в России вырастет до 6–7% в случае одной волны эпидемии коронавируса, а при затяжном карантине — до 15%, отмечено в прогнозе BCG. Бизнес предпочитает увольнениям урезание зарплат, считают другие эксперты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Уровень безработицы в России может вырасти с докризисных 4,6% в два или даже три раза в зависимости от масштабом кризиса, но уже к концу 2020 года ситуация начнет улучшаться, следует из поступившего в РБК прогноза консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

По последним данным на 27 мая, в России официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных. По методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых, по итогам апреля численность безработных составляла 4,3 млн человек. Доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года — максимума с 2016 года, сообщил Росстат.

Три варианта развития событий

Эксперты BCG оценили потенциальный рост безработицы в России в зависимости от глубины кризиса: