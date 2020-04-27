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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РЖД сообщил о возможном введении режима неполной занятости

Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

В ОАО «РЖД» из-за эпидемии коронавируса могут ввести режим неполной занятости. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров в интервью корпоративному изданию «Гудок».

Белозеров назвал эту меру непопулярной, но вынужденной. «В будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру — применение режима неполной занятости», — сказал он.

Глава РЖД предложил ввести в компании неполный рабочий день
Бизнес
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам главы компании, такое решение позволит сохранить рабочие места. Белозеров отметил, что РЖД не могут «разбрасываться кадрами», на подготовку которых тратит по несколько лет.

При этом компания сделает все возможное, чтобы максимально отсрочить введение неполной занятости и минимизировать продолжительность этой меры. «Многое будет зависеть от качества нашей работы. Чем лучше мы сработаем сегодня, тем меньше будет потребность в неполной рабочей неделе», — заявил Белозеров.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По его словам, грузовая база РЖД из-за распространения COVID-19 значительно уменьшилась, компания вынуждена отменять пассажирские поезда. При этом уже более 100 тыс. сотрудников перешли на работу в удаленном режиме.

1 апреля РБК со ссылкой на письмо Белозерова к членам правления РЖД писал, что госмонополия рассматривает возможность перехода на режим неполного рабочего времени. Возможность изменения графика работы предлагалось рассматривать как альтернативу сокращению штата. В то же время источник РБК, близкий к РЖД, говорил, что в «рамках оптимизации» может рассматриваться и вариант увольнения людей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: РЖД, Олег Белозеров, занятость, коронавирус
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