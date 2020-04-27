Глава РЖД сообщил о возможном введении режима неполной занятости

Олег Белозеров (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

В ОАО «РЖД» из-за эпидемии коронавируса могут ввести режим неполной занятости. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров в интервью корпоративному изданию «Гудок».

Белозеров назвал эту меру непопулярной, но вынужденной. «В будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру — применение режима неполной занятости», — сказал он.

По словам главы компании, такое решение позволит сохранить рабочие места. Белозеров отметил, что РЖД не могут «разбрасываться кадрами», на подготовку которых тратит по несколько лет.

При этом компания сделает все возможное, чтобы максимально отсрочить введение неполной занятости и минимизировать продолжительность этой меры. «Многое будет зависеть от качества нашей работы. Чем лучше мы сработаем сегодня, тем меньше будет потребность в неполной рабочей неделе», — заявил Белозеров.