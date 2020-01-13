Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева выделить 65 млрд руб. из ФНБ на геологоразведку для восполнения запасов природных ресурсов. Иначе может случиться «необратимое» снижение добычи нефти и газа

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Новый претендент на средства ФНБ

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России. Об этом говорится в письме главы ведомства от 20 декабря (копия есть в распоряжении РБК), его подлинность подтвердили федеральный чиновник, а также представители «Росгеологии» и Минприроды.

Горьков предложил выделить деньги ФНБ на восполнение фондов объектов поискового задела (перспективные участки недр, степень изученности которых достаточна для начала поиска нефти, газа и твердых полезных ископаемых) и перспективного лицензирования. По его словам, эти средства можно будет окупить за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых, ориентировочная оценка которых может составить не менее 2,5 трлн руб. С учетом же совокупного эффекта от разработки открытых месторождений, освоения новых территорий, роста занятости и т.д. «общее влияние понесенных расходов ФНБ на формирование ВВП России может составить свыше 30 трлн руб.», считает он.

По мнению главы «Росгеологии», из-за неудовлетворительного состояния фондов перспективных объектов добывающие компании через пять—семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей проводить геологоразведочные работы (ГРР) и, как следствие, риском «необратимого снижения объемов добычи полезных ископаемых». Для восполнения этих фондов необходима существенная активизация региональной геологоразведки, включая крупномасштабные исследования с прогнозами нефтегазоносности, а также оценкой ресурсов твердых полезных ископаемых. Речь идет о переводе ресурсов в запасы с возможностью последующей продажи таких участков на аукционах.

Такие виды геологоразведки не дают непосредственного коммерческого результата для добывающих компаний (не влияют на их капитализацию), а частные геологоразведочные компании не способны решить эту проблему в государственном масштабе. Сейчас такие работы финансируются из бюджета, но объем поддержки в рамках профильной госпрограммы неуклонно снижается, а после 2025 года будет полностью прекращен в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы, принятой в конце 2018 года, предупреждает Горьков. По данным Минприроды, объем ежегодного бюджетного финансирования ГРР на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (разные виды руд и уголь) составит в 2020–2021 годах 17,38 млрд руб., что ниже плана на 2019 год на 18,7%. Из них на разведку нефти и газа пойдет 12,11 млрд руб., твердых полезных ископаемых — 5,27 млрд руб. В 2019 году государство выделило на геологоразведку 21,4 млрд руб., сообщил летом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.