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Бизнес ,  
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Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева выделить 65 млрд руб. из ФНБ на геологоразведку для восполнения запасов природных ресурсов. Иначе может случиться «необратимое» снижение добычи нефти и газа
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Новый претендент на средства ФНБ

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России. Об этом говорится в письме главы ведомства от 20 декабря (копия есть в распоряжении РБК), его подлинность подтвердили федеральный чиновник, а также представители «Росгеологии» и Минприроды.

Горьков предложил выделить деньги ФНБ на восполнение фондов объектов поискового задела (перспективные участки недр, степень изученности которых достаточна для начала поиска нефти, газа и твердых полезных ископаемых) и перспективного лицензирования. По его словам, эти средства можно будет окупить за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых, ориентировочная оценка которых может составить не менее 2,5 трлн руб. С учетом же совокупного эффекта от разработки открытых месторождений, освоения новых территорий, роста занятости и т.д. «общее влияние понесенных расходов ФНБ на формирование ВВП России может составить свыше 30 трлн руб.», считает он.

По мнению главы «Росгеологии», из-за неудовлетворительного состояния фондов перспективных объектов добывающие компании через пять—семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей проводить геологоразведочные работы (ГРР) и, как следствие, риском «необратимого снижения объемов добычи полезных ископаемых». Для восполнения этих фондов необходима существенная активизация региональной геологоразведки, включая крупномасштабные исследования с прогнозами нефтегазоносности, а также оценкой ресурсов твердых полезных ископаемых. Речь идет о переводе ресурсов в запасы с возможностью последующей продажи таких участков на аукционах.

Такие виды геологоразведки не дают непосредственного коммерческого результата для добывающих компаний (не влияют на их капитализацию), а частные геологоразведочные компании не способны решить эту проблему в государственном масштабе. Сейчас такие работы финансируются из бюджета, но объем поддержки в рамках профильной госпрограммы неуклонно снижается, а после 2025 года будет полностью прекращен в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы, принятой в конце 2018 года, предупреждает Горьков. По данным Минприроды, объем ежегодного бюджетного финансирования ГРР на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (разные виды руд и уголь) составит в 2020–2021 годах 17,38 млрд руб., что ниже плана на 2019 год на 18,7%. Из них на разведку нефти и газа пойдет 12,11 млрд руб., твердых полезных ископаемых — 5,27 млрд руб. В 2019 году государство выделило на геологоразведку 21,4 млрд руб., сообщил летом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Горьков называет средства ФНБ единственным источником финансирования геологоразведочных работ для восполнения запасов. «Мы считаем необходимым увеличение затрат государства на геологоразведку, поскольку старый задел [изученных запасов] фактически исчерпан. Одним из источников финансирования может стать ФНБ. Эти инвестиции позволят добиться увеличения запасов различных типов полезных ископаемых и придадут рост экономике страны в целом», — пояснил РБК причину обращения представитель «Росгеологии».

25 июля на заседании госкомиссии по Арктике Горьков попросил выделить компании 300 млрд руб. на геологоразведку в высоких широтах сроком на 25 лет, написал «Коммерсантъ». Но эта инициатива пока не согласована, сказали РБК два чиновника правительства.

Шансы «Росгеологии» на госфинансирование

Медведев поручил проработать обращение Горькова вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. «С учетом принятых по ФНБ решений прошу подготовить и доложить предложения по финансированию ГРР в стране в форме государственно-частного партнерства», — написал он на письме руководителя «Росгеологии». РБК направил запрос пресс-секретарю премьера.

Источник в Минфине сказал РБК, что на рассмотрение письма у ведомства есть месяц с момента его получения. Представитель Минприроды сообщил, что готовится ответ, представитель Минфина отказался от комментариев.

Источник в Роснедрах (подведомственно Минприроды) сказал РБК, что рабочего механизма государственно-частного партнерства в геологоразведке региональных этапов нет, что сводит к нулю шансы предоставления средств из ФНБ для этих целей. В рамках соглашений о концессиях невозможно финансировать региональную геологоразведку за счет частно-государственного партнерства, подтверждает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. «Корректировка законодательства с целью создания такого механизма потребует нескольких лет и будет целесообразна только в том случае, если частный инвестор получит гарантии доступа к добыче полезных ископаемых по итогам успешной геологоразведки. Либо если государство полностью компенсирует расходы инвестора на этапе эксплуатации», — считает она.

Декан факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ им. Губкина Александр Лобусев считает целесообразным рост затрат государства на геологоразведку, связанную с подтверждением запасов новых месторождений. Однако он утверждает, что рост финансирования на эти цели нуждается в другом обосновании. «Доказанных запасов нефти и газа в случае отсутствия их прироста хватит минимум на ближайшие 20 лет при текущем уровне добычи нефти (560,2 млн в 2019 году. — РБК), запасов газа — на 50–100 лет (в 2019 году было добыто 737,59 млрд куб. м). Однако рентабельные запасы в стране истощаются, а компании предпочитают вкладывать средства в доразведку действующих месторождений, это менее рискованно и затратно, чем бурить на новых территориях», — отмечает он.

В конце 2018 года глава Минприроды Кобылкин говорил, что запасов нефти и газа в России хватит на 50–60 лет, без учета сланцевой нефти и трудноизвлекаемых запасов.

Другие претенденты на средства ФНБ

ФНБ — российский суверенный фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти. Правительство может начать инвестировать средства фонда только после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП, указано в Бюджетном кодексе. В сентябре 2019 года Силуанов сообщил, что это произойдет уже в 2020 году, превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн руб. Согласно официальному прогнозу, российский ВВП на 2020 год достигнет 112,87 трлн руб. По предложению Минфина доля ФНБ в финансировании проектов не должна превышать 20% и минимальная доходность инвестиций должна быть не ниже уровня доходности по облигациям федерального займа. Медведев заявил, что из ФНБ будет выделено 1,1 трлн руб.

20 ноября 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что средства ФНБ планируют направить на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных секторов экономики, а в нефтегазовую отрасль деньги вкладывать не будут. 200 млрд руб. из ФНБ попросили РЖД в виде займа на строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

Силуанов сообщил, что из средств ФНБ следует помочь проектам, которые без государственной поддержки «туго запускаются». Речь шла о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского (экс-партнера Аркадия Ротенберга) и о втором заводе по сжижению газа НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Ранее НОВАТЭК получил 150 млрд руб. из ФНБ на свой первый СПГ-завод «Ямал СПГ». Министр энергетики Александр Новак сказал в интервью РБК, что основными претендентами на средства ФНБ могут стать проекты по нефтегазохимии: «Они очень капиталоемкие, а финансирование ФНБ — дешевое».

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Наталья Галимова
Теги: «Росгеология», геологоразведка, ФНБ
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