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«Росгеология» продолжит обсуждать с Минфином докапитализацию

«Росгеология» продолжит обсуждать с Министерством финансов проблемы докапитализации холдинга. Об этом РБК сообщил представитель геологического предприятия.

Такое решение было принято 17 января по итогам встречи главы «Росгеологии» Сергея Горькова с и.о. первого вице-премьера и министра финансов Антоном Силуановым. Стороны также будут дальше обсуждать другие вопросы, связанны с поддержкой холдинга акционером.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Минфин дал отрицательное заключение на просьбу геологического холдинга в докапитализаци на 25 млрд руб. Эти средства «Росгеология» осенью запросила у правительства на модернизацию оборудования и расширение инвестиционной программы.

Позиция министерства, по данным агентства, базируется на том, что в 2017 и 2018 годах холдинг получал из бюджета 621,1 и 716,9 млн руб. взносов в уставной капитал. К тому же «Росгеология» является единственным подрядчиком Роснедр, что также может считаться мерами господдержки. В Минфине еще отметили растущий объем неосвоенных бюджетных средств по госконтрактам.

Минфин предложил привлекать холдингу заемные средства, объяснив, что без них невозможна эффективная финансовая деятельность любой организации.

Ранее в январе Горьков обратился к экс-премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить «Росгеологии» 65 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на расширение геологоразведочных изысканий. Средства просят выделить в период с 2020 по 2022 годы.

По мнению Горькова, транш может окупиться за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых, которые оценивают в 2,5 трлн руб. Всего же разработка найденных месторождений, рост занятости и освоение новых территорий могут в перспективе принести ВВП России свыше 30 трлн руб.

Теги: «Росгеология», Минфин, докапитализация, новости РБК
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