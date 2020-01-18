«Росгеология» продолжит обсуждать с Минфином докапитализацию

«Росгеология» продолжит обсуждать с Министерством финансов проблемы докапитализации холдинга. Об этом РБК сообщил представитель геологического предприятия.

Такое решение было принято 17 января по итогам встречи главы «Росгеологии» Сергея Горькова с и.о. первого вице-премьера и министра финансов Антоном Силуановым. Стороны также будут дальше обсуждать другие вопросы, связанны с поддержкой холдинга акционером.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Минфин дал отрицательное заключение на просьбу геологического холдинга в докапитализаци на 25 млрд руб. Эти средства «Росгеология» осенью запросила у правительства на модернизацию оборудования и расширение инвестиционной программы.

Позиция министерства, по данным агентства, базируется на том, что в 2017 и 2018 годах холдинг получал из бюджета 621,1 и 716,9 млн руб. взносов в уставной капитал. К тому же «Росгеология» является единственным подрядчиком Роснедр, что также может считаться мерами господдержки. В Минфине еще отметили растущий объем неосвоенных бюджетных средств по госконтрактам.

Минфин предложил привлекать холдингу заемные средства, объяснив, что без них невозможна эффективная финансовая деятельность любой организации.