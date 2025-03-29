Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в Египте

27 марта в Египте произошло крушение прогулочного батискафа «Синдбад», на котором находились 45 российских туристов. Шестеро из них погибли. Кто несет ответственность за организацию подобных экскурсий — в обзоре РБК

Архивная фотография батискафа «Синдбад» в море недалеко от Хургады, Египет (Фото: Williams Street Family Diaries / Reuters)

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» в египетской Хургаде произошло утром 27 марта. Всего на борту было 50 человек: пять членов экипажа и 45 российских туристов, приехавших в Египет от турфирмы «Библио-Глобус», в том числе несовершеннолетние. В результате аварии погибли шесть отдыхающих, включая двоих детей, еще 29 попали в больницы.

Следственный комитет после крушения батискафа с российскими туристами в Египте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), сообщало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Кто несет ответственность за организацию подобных экскурсий, как повлияла трагедия на спрос на отдых в Египте и на какую компенсацию могут рассчитывать туристы в случае причинения ущерба их здоровью на отдыхе — в материале РБК.

Как и почему произошло крушение

Участники экскурсии на «Синдбаде» прибыли в Египет от туроператора «Библио-Глобус», сообщало Генконсульство России. Батискаф принадлежал одноименной гостинице «Синдбад». Подводный аппарат потерпел крушение во время регулярной подводной экскурсии на расстоянии 1 км от берега, где он должен был погрузиться на глубину 25 м, чтобы исследовать полукилометровый коралловый риф.

По одной из версий трагедии, пилот батискафа не справился с управлением и налетел на риф, из-за чего произошла разгерметизация салона. По другой версии, во время спуска туристов судно отсоединилось от плавучей платформы, к которой было пришвартовано, и опустилось в воду с открытыми люками, через которые в него набралась вода. Генконсул России в Египте Виктор Воропаев утверждал, что часть пассажиров уже разместились внутри субмарины, а часть оставались на платформе, когда батискаф начал тонуть. «Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш», — цитировал Воропаева ТАСС.

Что представлял из себя затонувший батискаф Туры на батискафе «Синдбад» организовывала египетская Sindbad Submarines. Согласно информации на сайте компании, в ее распоряжении имелись две такие подлодки из 14 во всем мире. Аппарат был разработан в Финляндии и рассчитан для погружения на глубину до 75 м. Судно оборудовано 44 пассажирскими местами, двумя местами для пилотов и смотровым окном для каждого пассажира. В качестве мер безопасности на сайте указано наличие кислородных масок и спасательных жилетов под сиденьями. Video Экскурсии, которые ежедневно проходили на батискафе, как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), были хорошо организованы: туристов забирали из отелей на автобусах, примерно к 11 утра привозили на причал и сажали на катер, который и доставлял их к субмарине. Поездка в обе стороны занимала около трех часов, из которых 40 минут приходились на само погружение. Стоимость экскурсии начиналась от $69 на взрослого человека и от $33 на ребенка, дети до двух лет путешествовали бесплатно. Тем не менее, по сообщениям телеграм-канала Mash, российские туристы еще в прошлом году неоднократно жаловались на состояние батискафа: судно «было обшарпано», система вентиляции практически не работала, а капитан давал управлять подлодкой туристам.

Какова обстановка на египетских курортах

На данный момент экскурсии на батискафы «Синдбад» отменены, сообщили в пресс-службе Tez Tour. РБК убедился, что купить билет на сайте Sindbad Submarines невозможно.

Но помимо батискафов на египетских курортах распространены и другие виды морских экскурсий с осмотром коралловых рифов — например, так называемые glass boat. Речь идет о лодках, которые не погружаются, а остаются на поверхности — осмотр рифов происходит через стеклянное дно. Стоимость таких прогулок составляет около $20, их активно предлагают отдыхающим.

Несколько туристов, находящихся сейчас на отдыхе в Египте, в разговоре с РБК сообщили, что по состоянию на 28 марта на пляжах по-прежнему продаются морские экскурсии на лодках, но каких компаний — не уточняют. «Со стороны туроператора или гидов не было рекомендаций [воздержаться от морских экскурсий]», — рассказал турист Андрей, остановившийся в отеле Mercure, где жили одна из погибших туристок и несколько пострадавших. Туристка Алена, которая отдыхает в отдаленном от Хургады районе Сахль-Хашиш, также рассказала РБК, что «экскурсии продавались и продаются». «С безопасностью полный ахтунг», — считает она.

Как много россиян отдыхают в Египте Египет — одно из самых популярных выездных направлений у россиян. По данным АТОР, эта страна занимает второе место после Турции по организованному турпотоку из России — речь идет о клиентах, которых отправляют на отдых туроператоры. В 2024 году Египет посетили 1,5 млн россиян, более 90% из них приехали именно турами. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) не ожидают долгосрочного снижения спроса на туры в Египет после трагедии на курорте Хургада, сообщили в пресс-службе союза. В Anex Tour допускают вероятность снижения спроса, но считают, что он быстро восстановится.

Насколько востребованы морские экскурсии на отдыхе

Опрошенные РБК участники рынка в оценке востребованности погружений на батискафе у туристов разошлись. По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, они были «мегапопулярны» и активно продавались последние 30 лет. «Не каждый может и любит нырять, а для маленьких детей и пожилых туристов это единственная возможность увидеть красоту подводного мира», — добавил Мкртчян.

О том, что морские прогулки с осмотром рифов — одна из самых из самых востребованных на египетских курортах экскурсий, рассказали и в «Интуристе». В Anex Tour также отметили, что морские экскурсии пользуются спросом у путешественников как в регионе Хургада, так и в регионе Шарм-эш-Шейх.

В компании «Русский экспресс» говорят, что у ее туристов подобные развлечения не пользуются большой популярностью. «Обычно их берут для детей и для тех, кто не умеет плавать, — утверждают в пресс-службе этого агентства. — То же самое можно посмотреть вживую с маской на рифах».

Когда случались похожие трагедии Инциденты с туристами во время морских экскурсий в Египте случались и раньше. Так, в ноябре 2024 года во время рейса дайв-тура в штормовую погоду в Хургаде затонула яхта Sea Story. На борту находились 31 турист и 14 членов экипажа, 11 пассажиров погибли. Но самая громкая за последние годы трагедия во время подводных туров произошла в 2023 году, когда в Атлантическом океане затонул батискаф «Титан» американской компании OceanGate Expeditions. Эта компания организовывала экспедиции к обломкам затонувшего «Титаника», на которые могли попасть состоятельные туристы (участие стоило $250 тыс.). Последняя экспедиция «Титана» стартовала 18 июня 2023 года. Субмарина направлялась к обломкам «Титаника», которые лежат примерно в 650 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд на глубине около 3,8 км. Экипаж на корабле планировал изучить образцы ДНК на месте крушения лайнера. На борту находились пять человек, в том числе гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также путешественник Хамиш Хардинг, побывавший в космосе и на дне Марианской впадины. Спустя менее двух часов после погружения батискаф пропал с радаров. Все участники той экспедиции погибли. По одной из версий, «Титан» мог разрушиться из-за микротрещин в корпусе батискафа, которые образовались в результате его многолетней эксплуатации.

Кто отвечал за экскурсию на «Синдбаде»

Экскурсию на затонувшем батискафе в Хургаде организовал не туроператор, а отель, сообщал ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Минэкономразвития, которое курирует туристическую отрасль в России. Как пояснили РБК в «Русском экспрессе», обычно такого рода развлечения не входят в состав турпакета. Турист может приобрести экскурсию у гидов принимающей компании или агентств, а также в отеле и непосредственно у самой компании-организатора, добавляют участники рынка.

«Туристы на отдыхе вольны самостоятельно выбирать те экскурсии, которые им предлагают как по линии обслуживающей компании, не туроператора, так и по линии отдельных компаний, которые занимаются экскурсионным обслуживанием на территории тех или иных курортов», — объясняет вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, экскурсия на «Синдбаде» была официальной с точки зрения организатора. «Эта деятельность была разрешена египетскими властями, а значит, им придется дать оценку произошедшему чрезвычайному событию», — добавил он.

Капитана батискафа «Синдбад» отпустили под залог и подписку о невыезде по решению прокуратуры мухафазы Красное море, сообщила газета Al-Masry Al-Youm. Следственные органы проверили все документы и лицензии, касающиеся батискафа и самой подводной прогулки, пришли к выводу, что лицензия на управление подводным аппаратом была действительна, а командир экипажа имел необходимую квалификацию.

Российский туроператор несет ответственность только за те услуги, которые включены в официальный договор о реализации турпродукта, пояснили РБК в ассоциации «Турпомощь». Таким образом, если турист купил экскурсию у сторонних организаций или физлиц, ответственность за этот досуг полностью лежит на его организаторе. Для того чтобы обезопасить себя на отдыхе, при выборе организатора экстремального отдыха «Турпомощь» рекомендует проверить у исполнителя наличие действующей лицензии и сертификаты соответствия на используемое оборудование.

Кто покрывает ущерб туристам

Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту «Синдбада» туристы «Библио-Глобуса» были застрахованы в «Страховом Доме ВСК». Так как авария признана страховым случаем, ВСК взяла на себе все расходы по лечению пострадавших туристов и репатриации тел погибших с потерпевшего крушение батискафа, сообщала АТОР со ссылкой на информацию от страховой компании.

На следующий день после трагедии страховая компания «Согласие» опубликовала уведомление, что одна из погибших была их клиенткой. «Страховой полис выезжающего за рубеж покрывает не только лечение пострадавших на отдыхе туристов, но и посмертную репатриацию тела в подобных случаях, — сообщила Людмила Страхова, заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования страховой «Согласия». — На данный момент мы ожидаем контактов родственников от сервисной компании для последующего согласования передачи тела».

В случае, если виновной в аварии признают компанию, эксплуатировавшую подводную лодку, то страховщики имеют право потребовать от нее компенсацию за выплаченные туристам деньги, говорит руководитель комитета по страхованию РСТ Кирилл Сгибнев. Управляющий партнер адвокатского бюро «Даниил Мархиев и партнеры» Даниил Мархиев добавляет, что если причиной аварии стали конструктивные недостатки или производственные дефекты субмарины, ответственность может быть возложена на ее разработчиков или производителей.

РБК направил запросы представителям «Библио-Глобуса» и «Страхового Дома ВКС», на момент публикации материала они не ответили.

Распространяется ли страховка на экскурсии

В стандартные турпакеты, которые отправляющиеся на отдых в другие страны туристы приобретают у туроператоров, обязательно входит медицинский страховой полис для выезда за рубеж. Травмы и их последствия, которые могут произойти во время экскурсий, в большинстве случаев входят в стандартную страховку в рамках туристического полиса, пояснили РБК в страховой компании «Евроинс». «Это как автобусная экскурсия или водная прогулка на лодке или яхте, когда туристы — простые пассажиры-экскурсанты, — добавили в компании. — А вот погружение аквалангистов считается активным или даже опасным видом отдыха и требует расширенной страховки».

Тем не менее иногда страховщики по договоренности с турфирмами указывают в полисе, что не покрывают возможные риски, связанные с покупкой экскурсии у сторонних турагентств, объясняет Кирилл Сгибнев из РСТ. По его словам, в полисах могут быть установлены различные лимиты на проведение тех или иных операций, включение некоторых медикаментов или медицинских приспособлений. Также могут быть ограничения на покрытие медицинской эвакуации и репатриации.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что вопрос о том, являются ли подобные происшествия страховым случаем, предусмотренным стандартной страховкой, крайне дискуссионный. Морскую «экскурсию» на «Синдбаде», по его мнению, можно трактовать как экстремальный вид деятельности. «Если такое событие не будет признано страховым случаем, то все расходы могут лечь на родственников погибших, — объясняет Варшавский. — Но обычно, как это уже бывало не раз, для оказания помощи и вывоза тел погибших подключается российское консульство».