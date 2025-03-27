Число погибших при крушении батискафа россиян увеличилось до шести
При аварии батискафа «Синдбад» у берегов Египта погибли шесть туристов с российским гражданством, сообщается на странице администрации провинции Красное Море в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали пятеро россиян.
Авария произошла 27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, включая детей. Все они — российские граждане, сообщало генконсульство России в Хургаде. По информации губернатора провинции Красное Море Амра Ханафи, всего на борту было 50 человек, среди которых — граждане Египта (пять членов экипажа), России, Индии, Норвегии и Швеции.
Ханафи сообщил, что сейчас в больницах находятся 29 человек, четверо из них в реанимации. «Пострадавших приняли в пять медучреждений (Gurdagah General, Egyptian Private, Kawthar Private, Royal Private, Al Asil Private). Я навестил их. Травмы различные: раны, синяки, растяжения, затрудненное дыхание», — говорится в сообщении.
Расследование обстоятельств крушения продолжается, отметил губернатор. На данный момент известно, что батискаф принадлежал гражданину Египта, а экипаж обладал лицензией, необходимой для перевозки пассажиров.
По данным российского генконсульства, туристы прибыли в Египет от туроператора «Библио Глобус», батискаф принадлежал гостинице «Синдбад». Согласно информации на ее сайте, во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м.
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